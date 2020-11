Vítr v kabině, emoce, žlutá karta i hádka s trenérem soupeře. Kouč Rada se vrátil na lavičku Jablonce

Fotbalovým králem Podještědí je od pátku Jablonec. V předehrávce 8. ligového kola totiž vyhrál derby v Liberci 3:1. Na hostující lavičku se po uzdravení z nákazy koronavirem vrátil impulzivní trenér Petr Rada, který poslední nepovedený zápas s Brnem sledoval jen v televizi. Liberec 9:54 21. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jablonecký kouč Petr Rada | Zdroj: Profimedia

„Deset dní jsem s tím zpackaným zápasem ležel. To bylo pro mě to nejhorší, co jsem zatím ve fotbalové kariéře zažil. V pondělí se to vysypalo, to bylo jako když vyvezete záchod,“ perlil na tiskové konferenci jablonecký trenér.

Fotbalová liga se po reprezentační pauze vrátila v podještědském derby, Jablonec vyhrál v Liberci 3:1 Číst článek

Po koronaviru se Rada vrátil k týmu v pondělí, tedy deset dní po domácí prohře s Brnem. Na bídný výkon svých svěřenců ani s odstupem času nezapomněl a hráče tak na začátku týdne přivítal po svém.

„Trénink začínal v deset a já už jsem tu byl ve tři v noci a počítal jsem minuty, abych mohl vlítnout do kabiny. Tak jsem tam vlítl a těch třicet minut tam mě myslím už dlouho takhle neviděli,“ popisoval.

Vyšponované emoce Petru Radovi vydržely až do derby. V první půli si po jedné z debat s rozhodčím Zelinkou vysloužil žlutou kartu, a krátce na to se dostal do ostré výměny názorů s Pavlem Medynským – asistentem libereckého kouče Pavla Hoftycha, který tentokrát kvůli úmrtí v rodině na lavičce chyběl.

„To jsou takové ty trenérské vtipy, trenér Rada je impulzivní a zkušený trenér. Něco jsme si tam odpověděli, ale úplně v pohodě,“ zatímco Medynský bral po utkání celou situaci s úsměvem, Rada nasadil vážnější tón:

„Byl tam faul na našeho hráče, já jsem protestoval, rozhodčí to neodpískal a nechal to být. Trenér Medynský, kterému je 53 nebo kolik, na mě začal křičet, aby mě upozornil... mě. To ne, to ať si zkouší na někoho jinýho. Já mu to klidně řeknu mezi čtyřma očima, to nejde. Já si ho nevšímám a on si nemůže všímat mě,“ zdůraznil Rada.

Jablonecký kouč dost možná i díky pondělní bouři v kabině svůj tým dovedl k výhře na stadionu největšího rivala.

F:L (PLATNÉ K 21. 11. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 7 6 1 0 20:2 19 2. Sparta 7 6 0 1 21:9 18 3. Plzeň 7 5 1 1 19:11 16 4. Olomouc 7 4 2 1 11:7 14 5. Jablonec 8 4 1 3 12:8 13 6. Liberec 8 4 1 3 13:10 13 7. Pardubice 7 4 1 2 8:6 13 8. Karviná 7 3 3 1 9:8 12 9. Slovácko 7 3 2 2 10:7 11 10. Zlín 7 3 0 4 10:11 9 11. Ostrava 7 2 2 3 10:7 8 12. Bohemians 1905 6 2 1 3 8:9 7 13. Teplice 7 2 0 5 9:15 6 14. Ml. Boleslav 7 1 2 4 6:12 5 15. Opava 7 1 2 4 6:12 5 16. Brno 7 1 1 5 6:17 4 17. Č. Budějovice 6 0 3 3 5:14 3 18. Příbram 7 0 1 6 4:22 1