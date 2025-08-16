Jablonec má formu už od konce minulé sezony. Slavii může obrat o body, myslí si expert Horváth
O třetím srpnovém víkendu je na programu páté kolo nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Duel Pardubic s Ostravou byl odložen, takže v sobotu mohou fanoušci vyrazit na pět stadionů a v neděli se bude hrát fotbal na dvou ligových trávnících. „Šlágr kola se odehraje v sobotu večer na severu Čech. Jablonec je jeden z týmů, který má všechny zbraně na Slavii. Má formu a dobrý start do ligy,“ říká expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth.
Pavle, věříte, že dokáže Mojmír Chytil po dobu absence Tomáše Chorého vstřelit čtyři až pět gólů, jak tvrdil trenér Jindřich Trpišovský?
Kdo jiný by to měl tipovat než Jindra, který ho zná delší dobu. Chytil do toho dává úplně všechno a je schopen vytvořit dobré pozice pro spoluhráče. Jsem přesvědčený, že pokud mu to tam spadne, tak je schopen vstřelit v nějakém zápase hattrick. Klidně bych si tipnul, že číslo bude vyšší než čtyři góly. Každopádně Chytil je nadstandardním útočníkem české ligy.
Poslechněte si, co fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth očekává od pátého ligového kola
Očekáváte, že svěřenci Luboše Kozla mohou v sobotu večer obrat Slavii o body?
Jablonec je jeden z týmů, který na to má všechny zbraně. Severočeši mají formu a prožili dobrý start do ligy. Vše to souvisí i s tím, že Jablonec hrál velmi dobře už koncem minulé sezony.
V 17.00 proti sobě nastoupí Olomouc proti Zlínu. Má nováček soutěže šanci proti Sigmě, která už v týdnu rozehraje Evropskou ligu proti švédskému Malmö FF?
Olomouc má určitou kvalitu, ale bude mít omezení, protože nebude hrát Král, který dostal červenou kartu v minulém kole. V bráně bude místo Koutného Hruška, takže také změna. Pro trenéra Janotku a jeho tým bude změna nastavit se na režim, kdy se do zápasového kolotoče přidají i evropské poháry. Olomouc má kádr, aby i s menšími změnami v sestavě Zlín potrápila.
Plzeň se po konci v předkole Ligy mistrů může před startem hlavní fáze Evropské ligy naplno soustředit na ligovou soutěž. Může se to projevit už dnes na pražské Dukle?
Plzeňská Viktorka se určitě chce pohybovat na špici tabulky. Určitě je pro ně skvělé, že našli v ofenzivě údernou trojici Adu, Vydra a Durosinmi. Pro soupeře je složité bránit tohle trio, ale Dukla určitě bude chtít doma bodovat, protože má zatím jen dva body v aktuální sezoně.
Co očekáváte od duelů mezi Mladou Boleslaví proti Hradci Králové a Slovácka proti Teplicím?
Přál bych všem trenérům, kde se nepovedl vstup do sezony, aby měli klid na práci. Když týmu nevyjdou tři nebo čtyři zápasy, tak to se z různých důvodů může stát. Soutěž je dlouhodobá, ale naše sportovní a fotbalové prostředí tak trpělivé nebývá. Všem zvoní hrana a uvidíme, kdo se z toho dostane. Těžko předjímat výsledky sobotních zápasů.
Mladá Boleslav se zatím vyznačovala ofenzivním fotbalem, ale směrem dozadu to skřípalo. Inkasovala za tři utkání už devět gólů. Měl by trenér Aleš Majer změnit styl hry středočeského klubu?
Může to zkusit, ale vzhledem k tomu, že připravuje tým, aby hrál ofenzivně, tak to není jednoduché. Najednou začít bránit jen tak nepůjde. Fotbal, který začala Mladá Boleslav hrát, byl zajímavý. Bohužel pro ně ale v každém zápase dostala tři góly a to není slučitelné s tím, aby sbírala body.