,Vám to přijde normální?‘ Trenér Bohemians viděl Peltu v kabině rozhodčích, Radu dotaz rozčílil

Nečekanou dohru měl ligový zápas fotbalistů Jablonce a Bohemians. Na severu Čech skončil zápas 2:2, hosté vyrovnali v nastaveném čase z penalty. Tím ale duel neskončil. Naopak. Kouč hostujícího týmu Luděk Klusáček obvinil v televizním rozhovoru domácí funkcionáře z poločasového vstupu do kabiny rozhodčích.

Fotbalové drama mezi Jabloncem a Bohemians neskočilo jen remízou 2:2 přímo na hřišti. Po skončení zápasu to vřelo i v útrobách jabloneckého stadionu.

„Myslím tím pana (Miroslava) Peltu. No a jak to vím... když jsme ho tam potkali, přímo jsme na něj narazili. To není jen o panu Peltovi, myslím, že je to nešvar celého českého fotbalu,“ nabídl po utkání Luděk Klusáček svůj komentář k inkriminovanému okamžiku. Nechápal ho.

„Je to věc, kterou nechápu. Vám to přijde normální? Proto jsem to řekl, cítím to jako problém a není to jen o panu Peltovi. Narážíme tady na věci, které nejsou dobře a fotbal tím trpí,“ dodal Klusáček.

Domácího trenéra Petra Radu vyjádření kouče Pražanů pořádně rozčílilo a okomentoval situaci po svém.

„Jestli to viděl pan Klusáček, tak ať se stará o věci, do kterých mu nic není. Nevím, z jakého důvodu a hlavně mi tohle nepodsouvejte do hlavy, nebo se mě na tohle nikdy neptejte. Jestli mě znáte, tak mě tohleto nezajímá. Mě zákulisí, nebo kdo kam jde, nezajímá!“ rozčílil se Rada.

Každopádně otázka na celou záležitost od jednoho z novinářů měla ještě v komentáři jabloneckého trenéra dohru.

„Tohle mi nikdy neříkejte, jestli o tom vím, nebo že bych ho tam snad poslal ještě řekněte. Mě to nezajímá, co pan Klusáček. Já se starám o mančaft, o nic jinýho,“ pokračoval v emočně vypjatém rozpoložení Rada.

Okresní přebor

Zároveň odmítl, že by právě on měl případný vstup majitele klubu k rozhodčím řešit a vyjadřovat se k němu.

„Mě určitě ne. Já jsem trenér, jestli to nevíte, a nebo, jak to bylo v tom Okresním přeboru - ty už nejseš trenér! Ale neptejte se mě, jestli někdo šel do kabiny někam!“ dodal Petr Rada.

Celou záležitostí se s největší pravděpodobností bude zabývat Ligová fotbalová asociace řídící nejvyšší soutěž.

Na twitteru mluvčího jabloneckého klubu se pak objevil ještě komentář – majitel klubu se podle něj šel údajně k rozhodčím omluvit za přehnaně podrážděné chování trenéra. Následně ho měl jít usměrnit také do domácí kabiny.

Martin Bergman

@MBergman87 K vyjádření pana Klusáčka do O2 TV: Majitel klubu se šel k rozhodčím omluvit za přehnaně podrážděné chování trenéra Petra Rady, následně jej šel také usměrnit do do domácí kabiny. 5 137