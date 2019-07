Arméni nejsou jako Sparta, bude to ale těžké, říká kouč Jablonce Rada před zápasem s Pjunikem Jerevan

Jablonečtí fotbalisté startují boje o účast v základní skupině Evropské ligy, kterou si v minulé sezóně zahráli poprvé v klubové historii. Po probléméch s dopravcem, kdy nakonec museli Severočeši letět vládním speciálem, odcestovali do Arménie až včera večer. Předzápasový trénink tak ještě absolovovali v Praze na Strahově. Do úvodního duelu 2. předkola proti Pjuniku Jerevan půjdou Jablonečtí po ligové porážce na Spartě. Praha/Jablonec 6:06 25. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Rada na tréninku Jablonce | Foto: Michal Vele | Zdroj: FK Jablonec

„Už jsem dostal tolik facek, že bych nemohl fotbal hrát nebo trénovat. Musíme si něco vzít z toho, co jsme udělali špatně. Chyby si musíme vysvětlit. Evropská liga je něco jiného. Arméni nejsou jako Sparta, bude to ale těžké, každý soupeř vás může zaskočit – viděli jsme, jak vypadl Slovan Bratislava,“ varoval na tiskové konferenci Petr Rada.

Severočeši sice na úvod sezony v lize porazili doma Bohemians 2:0, ale v sobotu na Spartě stejným výsledkem prohráli. I proto, že nedokázali gólově zakončit žádný z brejků. Především černohorský záložník Vladimir Jovovič podle Rady potřebuje vylepšit koncovku.

„Do situací se umí dostat, dobře navádí balon, ale nepromění to. Pracujeme na tom, říkám mu to. Jedině čísla ho můžou posunout dál. Pokud udělá čtyři sóla a nic z toho není, tak o tom nikdo neví. Dřív, když jsem hrál s Vízkem, tak to bylo stejné. Nahráli jsme mu, on dal gól a říkal, že o nás se nepíše, píšou se góly. A to je pravda.“

Nedostatek obránců

Nejen útočnou fázi musí Jablonec proti Pjuniku Jerevan zlepšit. Podle trenéra Rady si Severočeši musí v Arménii dát pozor na individuální chyby a laciné ztráty míče.

„Chyby se dělají. Když ale ztratíme na půlce balon, hráč lehne a za deset vteřin zase vstane… to nejde. Musí jít na doraz, vstát, bojovat, a pokud nemá zranění, tak to musí za každou cenu kousnout. Pro manšaft se musí jít až na krev,“ dodal Rada.

Jablonec v úvodu sezóny trápí nedostatek obránců. Chybí Vojtěch Kubista, Andrij Tsurikov a David Štěpánek. Do tréninku už se alespoň vrátil Jakub Jugas. A do Arménie tak odcestoval i třicetiletý Jiří Váňa, který si o víkendu připsal na Spartě první ligový start.

Úvodní duel 2. předkola Evropské ligy mezi Pjunikem Jerevan a Jabloncem začne ve čtvrtek v 15.30 a server iROZHLAS.cz z něj čtenářům nabídne online reportáž.