Fotbalisté Jablonce a Olomouce remizovali. Baník porazil Zlín a Teplice na jeho stadionu Liberec

Poprvé v jarní části sezóny neslaví jablonečtí fotbalisté výhru. Po šesti vítězstvích v sobotu jen remizovali s Mladou Boleslaví 1:1. Olomouc hrála nerozhodně s Jihlavou také 1:1 a Baník porazil Zlín 2:0. Teplice, i když po prvním poločase prohrávali, zvítězili nad Libercem 2:1. Mladá Boleslav, Zlín 19:07 7. 4. 2018 (Aktualizováno: 20:00 7. 4. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zápas mezi Jabloncem a Mladou Boleslaví | Zdroj: ČTK

SK Sigma Olomouc – FC Vysočina Jihlava 1:1

Sigma byla před sobotním zápasem stále na pohárových příčkách, ale k jejich udržení potřebovala na domácím hřišti porazit Jihlavu.

První branka padla v Olomouci až tři minuty před koncem prvního poločasu a to do sítě hostí z Jihlavy. Střelu Zahradníčka jenom orazítkovala tyč, ale k následné dorážce se dostal Jakub Plšek a ten už se nemýlil.

Jihlava ale body také potřebuje a tak se rozhodně nevzdala. V 67. minutě za ni vyrovnal Pavel Dvořák, který se prosadil přesnou hlavičkou k tyči. Ani jeden z celků se už neprosadil a Olomouc se i díky remíze posunula na třetí příčku.

FK Mladá Boleslav – FK Jablonec 1:1

Jablonečtí mají na jaře skvělou formu, když vyhráli všech šest zápasů a v tabulce byli na pátém místě jenom bod za čtvrtou Sigmou. Utkání ale začali lépe domácí z Mladé Boleslavi.

Po rohovém kopu a následném centru se z blízka trefil Antonín Křapka. Jablonečtí se k odpovědi dostali až v závěru druhého poločasu, kdy jejich zvýšený tlak přinesl výsledky. Po rohovém kopu dokázal přesně zakončit hlavou Martin Doležal.

Mladá Boleslav se díky bodu za remízu posunula na deváté místo před Karvinou. Jablonec poprvé pod trenérem Radou nevyhrál a zůstává na pátém místě tabulky.

FC Fastav Zlín – FC Baník Ostrava 0:2

Baník bojuje stále o naději na záchranu. Po výhře nad Jihlavou a remíze s Plzní ztrácí na 14. místo čtyři body. Jako první se prosadil na hřišti Zlína.

Už v šesté minutě se k dorážce Poznarovy akce dostal Milan Jirásek a ten už jen zakončil do prázdné brány. Jakoby brzký gól Zlín zaskočil a ten se následně prosadit nedokázal.

Naopak Baník své vítězství ještě pojistil v nastavení, kdy se trefil Denis Granečný. Baník se tak přiblížil na jediný bod 14. místu a Slovácku. To ale v neděli čeká zápas proti Karviné.

FC Slovan Liberec – FK Teplice 1:2

Liberec byl před sobotou na třetím místě tabulky, když naposledy prohrál v prvním jarním zápase s pražskou Spartou. Teplice minule obraly o body Spartu, když vybojovali remízu 1:1.

V prvním poločase nebyl ani jeden z týmů výrazně lepší, ale míč na svých kopačkách drželi spíše domácí z Liberce.

V 55. minutě byl ve vápně faulován jan Mikula a rozhodčí nařídil penaltu. K její exekuci se postavil Roman Potočný. Ten po zemi střílel přesně do protipohybu brankáře Diviše a zajistil svému týmu vedení 1:0.

To si drželi domácí z Liberce až do 81. minuty, kdy poslal přesný centr Tomáš Vondrášek a Patrik Žitný uklidil míč hlavou do brány. Obrat dokonal v 89. minutě David Vaněček, který se také trefil hlavou.

HET liga (PLATNÉ K 7. 4. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 22 16 4 2 38:10 52 2. SK Slavia Praha 23 13 6 4 39:14 45 3. SK Sigma Olomouc 23 11 8 4 30:18 41 4. FC Slovan Liberec 23 12 5 6 33:24 41 5. FK Jablonec 23 11 7 5 37:23 40 6. AC Sparta Praha 23 10 9 4 33:19 39 7. Bohemians Praha 1905 22 8 7 7 21:18 31 8. FK Teplice 23 8 7 8 27:27 31 9. FK Mladá Boleslav 23 7 4 12 26:37 25 10. MFK Karviná 22 6 6 10 25:29 24 11. FC Fastav Zlín 23 6 6 11 22:38 24 12. FC Vysočina Jihlava 23 7 2 14 25:42 23 13. FK Dukla Praha 23 6 5 12 24:43 23 14. 1.FC Slovácko 22 4 8 10 18:28 20 15. FC Zbrojovka Brno 23 5 5 13 14:31 20 16. FC Baník Ostrava 23 4 7 12 28:39 19