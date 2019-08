Nebyli jsme klidní v zakončení, litoval po nečekaném vyřazení jablonecký trenér Rada

Poloviční úspěšnost měly české fotbalové kluby ve druhém předkole Evropské ligy. Mladá Boleslav po výhře 3:2 na hřišti kazašského Šymkentu postupuje. Končí ale loňský účastník základní skupiny Jablonec. Ten hrál v domácí odvetě s Pjunikem Jerevan 0:0, což mu po úvodní prohře v Arménii na postup nestačilo. Jablonec 7:10 2. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouč fotbalistů Jablonce Petr Rada | Foto: Radek Petrášek / ČTK

„Myslím si, že jsme měli dost šancí na to, abychom jeden gól vstřelili. Bohužel jsme nebyli klidní v zakončení,“ neskrýval zklamání po bezgólovém utkání jablonecký trenér Petr Rada. Jeho svěřenci si loni zahráli základní skupinu Evropské ligy, teď končí už ve druhém předkole.

Příležitostí ke skórování si Severočeši vypracovali na několik zápasů, jenže v koncovce selhali. S přibývajícím časem navíc museli bojovat nejen se soupeřem, ale i vlastní nervozitou.

„Ke konci už hrajete vabank. Buď vyjde nějaký nákop, že to propadne a padne gól, nebo nějaká standardka, centr. Je i riziko, že gól dostanete, ale my jsme měli šancí fakt hodně a chyběl nám jenom kousíček,“ přiznal pro Radiožurnál útočník Martin Doležal.

Nikdo z jabloneckých hráčů nechtěl v útrobách stadionu mluvit o ostudě po vyřazení s arménským týmem. Uvědomovali si ale, že před domácím publikem nepotvrdili roli favorita a také fotbalovou kvalitu ve srovnání s Jerevanem.

„Je to nepříjemné, ale fotbal se hraje všude, vyrovnává se. Oni hrají předkola každý rok, věděli jsme, že to nebude nic jednoduchého. Nepotvrdili jsme ale kvalitu, kterou máme. Měli jsme deset dvanáct šancí, ale neproměnili jsme ani jednu, je to naše chyba,“ dodal Martin Doležal po nečekaném vyřazení Severočechů.