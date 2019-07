Kvůli Spartě si musel vzít jablonecký stoper dovolenou. ‚Klidně mu ji protáhnu,‘ říká Rada

Ve věku, kdy někteří už spíš pomalu myslí na konec kariéry, on ve fotbalové lize debutoval. Třicetiletý jablonecký obránce Jiří Váňa, který v minulé sezóně oblékal dres divizního Mšena, zažil premiéru v nejvyšší soutěži na Letné proti Spartě. Praha 9:34 21. 7. 2019 (Aktualizováno: 11:24 21. 7. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jablonecký Jiří Váňa v souboji s útočníkem Sparty Liborem Kozákem | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: Profimedia/CNC

„Je to pro mě zázrak. Jsem odchovanec Jablonce, ale tohle je sen. Byl jsem nervózní, ale když jsem přišel na hřiště, tak to ze mě spadlo. Věřil jsem si víc a víc a myslím, že na konci už to bylo dobré,“ přiznal po ligové premiéře třicetiletý jablonecký fotbalista Jiří Váňa.

Do základní sestavy na hřišti Sparty mu pomohl nedostatek obránců v severočeském týmu. Zranění jsou Jakub Jugas, Vojtěch Kubista, Andriy Tsurikov a David Štěpánek. Navíc Plechatý, který v Jablonci hostuje právě ze Sparty, nemohl po dohodě klubů nastoupit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Za Jablonec nastoupil projektant, který si musel vzít dovolenou. ‚Klidně mu jí protáhnu,‘ říká Rada

„Trenér mi v pondělí volal do práce a já to nebral, protože jsem měl firemní jednání. Jsem projektant. Šéf je liberečák, takže trošku protestoval, ale vysvětlil jsem mu to. Naštěstí to klaplo a v úterý už jsem byl na tréninku,“ vyprávěl pro Radiožurnál jablonecký obránce Jiří Váňa, který byl nadšený i přes porážku na Spartě 0:2.

Trefil to nádherně, řekl Hložek o Kangově trefě. Pak si společně zazpívali novou oslavnou píseň Číst článek

„Bylo to pro něj hodně těžké utkání. Myslím ale, že to zvládnul. Ve druhém poločase udělal hrubku, ale naštěstí jí neproměnili. Ale na to, že to byl jeho první ligový start a chodí do práce, tak si svoje odehrál. Chyby dělali všichni. Ale myslím, že nám pomohl. To bylo důležité,“ zhodnotil výkon Váni trenér Petr Rada.

Už ve čtvrtek čeká jablonecké fotbalisty kvalifikace Evropské ligy a v Arménii se dá očekávat návrat Dominika Plechatého do obrany. Jiří Váňa by ale v kádru severočeského klubu měl zůstat.

„Chlapec obstál. Teď jde o to, jak bude mít v práci volno. Vzal si dovolenou, ale klidně mu ji ještě o týden protáhnu a zaplatím,“ naznačil jablonecký trenér Petr Rada, že jen u jednoho ligového duelu by i přes porážku na Spartě 0:2 zůstat nemuselo.