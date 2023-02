Hřiště nebylo vůbec o fotbale, shodují se trenéři Jablonce a Teplic. Podle rozhodčího bylo způsobilé

Hrát, nebo ne. Možná právě to si mohli před začátkem ligového duelu na severu Čech říkat fotbalisté Jablonce a Teplic. Souboj týmů ze spodní části tabulky domácí vyhráli 4:1. Více než o výsledku se ale po skončení utkání na jablonecké Střelnici diskutovalo o stavu hrací plochy a o tom, jestli se vůbec mělo hrát. Jablonec nad Nisou 13:12 27. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Šulc z Jablonce | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Hlavní otázka před začátkem nedělního ligového duelu fotbalistů Jablonce a Teplic byla, jestli k utkání vůbec nastoupit. Nakonec se hrálo, ale kvalita hry hodně trpěla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotili hrací plochu po sněhové vánici v Jablonci hráči, trenéři, ale i rozhodčí

„Vzhledem k předpovědi, která byla, jsme museli před utkáním hřiště zkontrolovat a zjistit, zda je hrací plocha způsobilá ke hře a zajišťuje regulérní průběh utkání. Sníh byl odklizen a hrací plocha, ač nebyla ideální, tak způsobilá ke hře byla,“ nechal se slyšet v útrobách jabloneckého stadionu hlavní rozhodčí Pavel Orel.

Už po prvních minutách bylo jasné, že o fotbale to moc nebude. Terén byl rozbahněný, podmínky navíc ztížila sněhová přeháňka. Po ní musel být zápas přerušen. Pořadatelé vzali do rukou hrabla na sníh a očistili čáry kolem hřiště a pochopitelně pokutové území.

„Opravdu byl ten terén špatný. Když ještě napadl sníh, tak nevíte, kde vám to může uskočit, protože nevidíte ani ten hrbol,“ okomentoval situaci teplický gólman Tomáš Grigar. Terén opravdu nic moc hráčům nedovoloval.

„Je tam bahno, můžete mít špunty dvacítky a stejně nezaberete a nekopnete do balonu. Když je sníh, tak je i namrzlý balon, takže chytnout ho je taky těžké. Podmínky jsou ale pro všechny stejné a my jsme se s tím poprali hůř,“ podotkl Grigar.

Ještě v poločase rozhodčí v doprovodu delegáta celou situaci kontroloval. Muži zodpovědní za regulérní průběh zápasu se osobně přesvědčili o stavu hrací plochy.

„Kontrolovali jsme i předpověď počasí, jestli by mělo dojít ke sněžení a potvrdilo se, že nepřijde, takže jsme se rozhodli ve druhém poločase pokračovat,“ upřesnil sudí Orel. V duchu pravidel.

Názory trenérů

Jenže kvalita hry hodně trpěla. To potvrdili oba trenéři – teplický Jiří Jarošík a jablonecký David Horejš.

„Myslím, že domácí udělali maximum proto, aby se hrálo. Odklidili to, ale terén byl pak strašný. Pak to přešlo, ale hřiště nebylo vůbec o fotbale, tak to hodnotit nebudu,“ řekl Jarošík.

„Na začátku utkání, když jsem to viděl, měl jsem obavu. Celý týden jsme se na něco připravovali, celý týden něco cvičíte a najednou přijde kalamita a hřiště je otočené vzhůru nohama a na tom fotbal hrát nešel,“ posteskl sil Horejš.

Jablonecký duel tak nabídl řadu otázek. Ta nejzásadnější zněla: hraje se fotbal ještě vůbec za těchto podmínek pro diváky?

„Osobně si myslím, že asi trpí úplně všichni. Hráči, diváci i rozhodčí. Pokud se hraje v těchto podmínkách, tak to asi není ideální. To ale není otázka, se kterou bych mohl cokoliv dělat,“ doplnil rozhodčí Orel.

To, že diváky fotbal v takových podmínkách opravdu nebavil, dokládá jejich počet – jen o něco málo překročil při nedělním duelu tisícovku fanoušků.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 27. 2. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 21 16 2 3 63:16 50 2. Plzeň 21 15 3 3 42:17 48 3. Sparta 21 13 6 2 47:21 45 4. Slovácko 21 9 5 7 24:29 32 5. Hr. Králové 21 9 3 9 25:25 30 6. Olomouc 21 7 8 6 32:25 29 7. Bohemians 1905 21 8 5 8 34:37 29 8. Ml. Boleslav 21 7 6 8 30:31 27 9. Liberec 21 7 5 9 27:27 26 10. Brno 21 7 4 10 31:41 25 11. Ostrava 21 6 6 9 34:31 24 12. Jablonec 21 6 5 10 31:39 23 13. Č. Budějovice 21 6 4 11 21:37 22 14. Teplice 21 5 5 11 26:49 20 15. Pardubice 21 5 3 13 19:45 18 16. Zlín 21 3 8 10 23:39 17