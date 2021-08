Důležitá výhra, měli jsme špatnou sérii, řekl dvougólový jablonecký střelec Kratochvíl

Jablonečtí fotbalisté ovládli první duel play-off Evropské konferenční ligy. Na domácím hřišti porazili Žilinu 5:1 a přiblížili se postupu do základní skupiny. Povedl se jim hlavně první poločas, po kterém vedli o čtyři branky. O dvě z nich se postaral záložník Milan Kratochvíl. Jablonec 10:07 20. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost jabloneckých fotbalistů | Foto: Radek Petrášek / ČTK

„Hoši, děkujem,“ neslo se jabloneckým stadionem po skončení úvodního duelu play-off konferenční ligy. Zatímco domácí hráči si užívali vydařený zápas s fanoušky, trenér Žiliny Pavol Staňo přemýšlel o tom, jak na tiskové konferenci okomentuje výkon svého týmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalisté Jablonce deklasovali v prvním utkání Žilinu 5:1. Více v příspěvku Pavla Petra

„Naše šance trochu klesly, ale uděláme všechno pro to, abychom doma vyhráli. Ve hře nebyl tak dramatický rozdíl, jak vypadá výsledek. Škoda pátého gólu, hodnotím to jako nešťastný zápas. Na začátku jsme nevyužili dvě brejkové situace a pykali jsme za to, domácí zaslouženě vyhráli,“ uznal žilinský trenér.

Jablonečtí předvedli nejlepší výkon sezony a těšili se z poločasu snů. Do žilinské sítě nasázeli v úvodním dějství hned čtyři góly.

„Tohle asi nikdo nečekal. Dobře jsme se připravili a přečetli jejich hru, sbírali jsme míče nahoře a z toho pramenily některé góly. Druhý poločas jsme chtěli ještě nějaký gól přidat, což se povedlo i soupeři, který už neměl co ztratit,“ řekl muž čtvrtečního večera Miloš Kratochvíl. Osobní statistiky si obohatil o dvě branky a o životní zápas.

„Mohl jsem dát i tři branky. Ale nehodnotím to podle svých gólů, pro celý klub je strašně důležitá výhra, protože jsme měli špatnou sérii. Je to pro nás dobrý první krok,“ podotkl Kratochvíl.

„Hráli jsme dobře, napadali jsme, vyhráli jsme, vstřelili jsme branky. Nedávali jsme góly, to nás trápilo, ale teď nám to vyšlo, za což jsem rád,“ doplnil jablonecký trenér Petr Rada.

Výsledek 5:1 dává velké šance do odvety. Příští čtvrtek to ale bude jiný zápas. Navíc hraný na povrchu, který nahrává žilinským fotbalistům – na umělé trávě.

„Hráči vědí, o co jde, jsme v půlce cesty. Na umělé trávě to bude něco jiného, nepříjemné, bude i kulisa,“ uzavřel Rada.