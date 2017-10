Jágr se sžívá s kabinou Calgary. Jsem trošku nervózní, když s ním mluvím, přiznal Gaudreau

Někteří zámořští novináři spekulují o tom, že už jen samotná účast Jágra na tréninku mužstvu pomáhá, hráči to neřeší. Přesto si druhého nejproduktivnějšího hráče v historii nejde nevšimnout.

Jágrmánie zasáhla Calgary. Fanoušci se nemůžou dočkat prvního zápasu, vytahují paruky i dresy s číslem 68 Číst článek

„Je pravda, že budí respekt. Je to veliký hráč, velká persona. Když máte šanci být s ním na ledě a vidět ho, jak na sobě pracuje a co dělá třeba navíc, je zajímavé to sledovat a něco se třeba naučit,“ říká pro Radiožurnál další útočník ve službách Calgary Flames Michael Frolík.

O Jaromíru Jágrovi mluví hráči Flames s úctou, jeden z lídrů klubu Johnny Gaudreau dokonce přiznal, že když má promluvit přímo s ním, není úplně klidný.

„Pořád jsem trošku nervózní, když s ním mluvím, ale snad se to změní. Je to úžasné, být s ním v jednom týmu, v jedné kabině, potkávat ho na ledě. Je to velmi zvláštní,“ připomněl Gaudreau to, že se na Jágra jako malý kluk rád díval.

Na vtípky zatím nedošlo

Teď už k tomu přidává i osobní kontakt a ač je sám jedním z klíčových hráčů týmu, pro Jágra má jen slova obdivu. O Jágrovi toho slyšel hodně a doslechl se i o jeho netypickém humoru. Na legrácky ale zatím prý tolik prostoru nebylo.

„No, zatím opravdu ne. Ale je s ním zábava, je to vtipný chlapík, to určitě ano. Jsem si jistý, že když se mě zeptáte příště, tak určitě nějaké historky k vyprávění budou,“ usmívá se Johnny Gaudreau.

Calgary neangažovalo Jágra kvůli vtipům, ale kvůli hokeji. A pokud se Jágrovi sezona aspoň trochu povede, mohli by z toho těžit všichni hráči Flames. Včetně Michaela Frolíka, který bude mít bonus v podobě českého spoluhráče.

Úplně pořád ale tuhle dvojku pohromadě neuvidíte. Třeba teď před zápasem v Anaheimu spolu bydlet nebudou. „Na tripech máme každý svůj pokoj, to je dané. Proběhne nějaká večeře a uvidíme, jak se domluvíme,“ vysvětluje Frolík.

Jágr tedy bude mít v kabině i svůj klid a zdá se, ze i všechny další podmínky pro to, aby mohl svému prvnímu kanadskému zaměstnavateli v kariéře dokázat, že jeho angažmá nebylo chybou.

Last night, the Traveling Jagrs stopped by #Flames TV ... and were surprised by Jags himself! pic.twitter.com/pvmI2IxOMo — Calgary Flames (@NHLFlames) 8 October 2017