Jakákoliv nekoncentrace a nedisciplinovanost se nám může vymstít, ví trenér Vrba

V odvetě třetího předkola Ligy mistrů mezi Plzní a Sportem Bukurešť jde o hodně. Vítěze čeká play off a alespoň jistota Evropské ligy. Trenér Západočechů Pavel Vrba má jasno. Žádné totální bránění dobře rozehrané partie fanoušci ve Štruncových sadech neuvidí. Minimálně ze strany domácí Viktorie. Plzeň 16:45 2. srpna 2017

„Nebudeme hrát jenom zezadu, nebudeme bránit. Po mužstvu to nechci, chci spíš být ofenzivně aktivní,“ tvrdil den před zápasem Pavel Vrba. Sestavu, která by měla atraktivní a zároveň účelný fotbal předvádět, si nechal pochopitelně pro sebe. Naznačil jen málo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalovou Plzeň čeká bitva o miliony.

Základní jedenáctka bude jiná než ta v ligovém zápase s Duklou, ale zároveň se bude lišit i od té, která před týdnem vybojovala Bukurešti cennou remízu. Tak velká záhada to ale není. Po karetním trestu se může vrátit stoper Lukáš Hejda. Další hráči se tak můžou vrátit na svá zažitá místa. A šance Viktoriánů na postup?

„Už jsem v Bukurešti řekl, že vidím šance padesát na padesát. Všichni moc dobře víme, že pohárové utkání není liga. Začínáme za stavu 2:2, jakákoliv nekoncentrace, nebo nedisciplinovanost se nám může vymstít. Osobně si myslím, že je to neustále hodně otevřené,“ řekl Radiožurnálu.

Zraněné opory soupeře, aktuální forma, slušný výsledek z prvního zápasu i domácí prostředí. Teoreticky mají většinu trumfů v rukách Západočeši. Jenže právě domácí odvety se jim občas nedaří a je přitom jedno, zda je soupeř z Rumunska, nebo odjinud. Třeba před dvěma lety Viktoria ztroskotala rovněž ve třetím předkole na Maccabi Tel Aviv.

„Zkušenost nám může pomoct. Teď je tu jiný trenér, takže to bude jiné. Tehdy jsme dokonce venku vyhráli, teď jsme si přivezli také celkem slibný výsledek, takže to budeme muset potvrdit,“ přál by si záložník Patrik Hrošovský.