Jako nejlepší slávista historie se necítím, říká Pavel Kuka před silvestrovským derby

„Já to takhle nevnímám. Je potřeba říct, že jde o generační anketu, která byla nějakým způsobem nastavená, a proto asi takhle dopadla. Hlasovali dnešní fanoušci, a to spíš ta mladší generace,“ zopakoval Pavel Kuka pro Radiožurnál, že se necítí jako největší fotbalová legenda Slavie všech dob.

Tohle ocenění ale dostal. A bude s ním odteď nastupovat do všech zápasů bývalých hráčů. Na halovém turnaji, který se uskuteční 26. prosince to ale nebude. Kvůli zdraví a otékajícímu kolenu.

„Sehrát jedno derby na umělé nebo na přírodní trávě ještě jde, i když to potom bolí. Bohužel v hale to je už po jednom zápase trápení a nemá to vůbec žádný smysl,“ popisuje.

Devětačtyřicetiletý bývalý útočník velmi pravděpodobně zažije na závěr roku rozlučku s týmem Slavie nad 35 let, od dalšího ročníku se už dobrovolně přesune do veteránské kategorie nad 45 let.

Titul i boj o záchranu. 'Slavii mám v srdci,' říká končící kapitán Bílek Číst článek

„Už je to dlouho, co jsem vyhrožoval, že skončím v padesáti nebo ve sto letech. Dělal jsem si z toho legraci. Jenže teď to nastalo a je to bohužel poslední derby v téhle kategorii. Myslím, že už je to tak na hraně, možná už hodně za hranou,“ usmívá se Kuka.

Mezi staršími kolegy by mohl v dalších letech vynikat rychlostí.

„Tím si nejsem úplně jistý, ale zatím to funguje. Pravidelně každý víkend hraju okresní přebor, takže své tělo pořád nějakým způsobem trápím. Uvidíme, jak to zdraví dovolí a jak dlouho to ještě vydržím.“

Kdo chce vidět Pavla Kuku i další slávisty a sparťany v silvestrovském derby, musí si objednat a koupit lístky předem přes Odbor přátel Slavie, fanklub Sparty nebo internetové stránky pořadatelů. V den zápasu se z bezpečnostních důvodů prodávat nebudou.