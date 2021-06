Zábavu ve fotbalové reprezentaci má na starost obránce Brabec. ‚Parta tu funguje dobře,‘ pochvaluje si

Příprava na osmifinále Eura proti Nizozemsku, to nejsou jen fotbalové tréninky nebo analýzy u videa. Čeští reprezentanti musí být i v psychické pohodě. Zvlášť když jsou už měsíc zavření v tzv. bublině. A o to se stará muž, který sice na šampionátu neodehrál ještě ani minutu, ale jeho role v dobrém rozpoložení týmu je nenahraditelná - plzeňský obránce Jakub Brabec. Praha 18:05 25. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Brabec (vpravo) s Vladimírem Daridou na tréninku české reprezentace | Foto: MATT DUNHAM | Zdroj: Reuters

O vás se říká, že jste tím, kdo v národním týmu vytváří partu. Jak se to vlastně dělá?

To ani nevím, upřímně řečeno. Se spoustou kluků se tu znám dlouhodobě, a když se tu něco děje, tak v tom mám většinou prsty. Ať je to cokoliv. Bojím se, aby mi něco neuteklo, takže všude koukám, poslouchám... a občas i něco vymýšlím.

Jaké nejpovedenější legrácky se vám během mistrovství povedly.

Snažíme se hlavně dělat věci, aby to kluky co nejvíc bavilo. Když je nuda, tak vymýšlíme nějaké turnájky, teď třeba tenis. Tak, abychom se na hotelu nepozabíjeli, protože turnaj je dlouhý a možnosti jsou vzhledem ke koronavirovým opatřením hodně omezené.

Co nějaké kanadské žertíky, i na ně někdy dojde?

To ano, jeden druhému se tu smějeme v průběhu celého srazu. Když je to za hranou, tak se někdo urazí asi tak na dvě minuty. Než ho pak někdo urazí znovu. Tohle všechno proběhne desetkrát denně.

Různě si schováváme věci, krademe si věci, zavíráme si dveře. Běžné prkotiny, ale v tomhle směru funguje parta dobře.

Přestřelí se někdy i směrem k trenérovi, nebo to si nikdo nedovolí?

O trenérech se bavíme pořád. Ale doufáme, že oni o tom nevědí.