Fotbalista Jakub Brabec zůstává v Plzni, vicemistři stopera získali na tři roky

Reprezentační obránce Jakub Brabec podepsal s fotbalovou Plzní tříletou smlouvu. Viktoria se na šestadvacetiletého stopera rozhodla uplatnit opci. Klub o tom informoval na svém webu. Sparťanský odchovanec přišel na západ Čech v únoru z belgického Genku na půlroční hostování. Plzeň 12:50 29. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Brabec se definitivně stal hráčem Plzně | Zdroj: Reuters

„Jakub Brabec od začátku svého působení v Plzni prokazoval velkou sportovní kvalitu a zároveň velmi dobrý přístup a charakter, ihned zapadl do kabiny a byl pro nás posilou. Jsme rádi, že jsme mohli uplatnit opci a Jakub zůstane v našem kádru i pro nadcházející sezony,“ řekl na klubovém webu generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

Žertíky, objetí a potlesk novinářů. Tiskovou konferenci končícího Bakoše narušil Pavel Horváth Číst článek

„Jakub nás svými výkony i přístupem určitě přesvědčil o tom, že může být v následujícím období platnou součástí hráčského kádru Viktorky,“ doplnil trenér Pavel Vrba.

V roce 2016 Brabec přestoupil z Letné do Belgie. V srpnu minulého roku odešel na hostování do tureckého Rizesporu, v lednu ale přišel o pevné místo v sestavě poté, co klub přivedl dva obránce z portugalské ligy. V Turecku se dohodl na ukončení hostování a zamířil do Plzně.

Čtrnáctinásobný reprezentant nechybí v nominaci trenéra Jaroslava Šilhavého na červnové domácí kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy 2020 proti Bulharsku a Černé Hoře.