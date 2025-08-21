Jankto ukončil v 29 letech kariéru. Na sociálních sítích oznámil, že se chce více vídat se synem
Fotbalista Jakub Jankto ukončil kariéru. Bývalý český reprezentant, jemuž na konci června vypršela smlouva v Cagliari, na instagramu oznámil, že už dál pokračovat nebude. Devětadvacetiletý křídelník to zdůvodnil vážným zraněním kotníku, s nímž se v uplynulé sezoně potýkal, a touhou trávit více času se synem.
„Dostal jsem mnoho zpráv, jestli pokračuju ve fotbalové kariéře. Bohužel ne. Důvod je prostý. Utrpěl jsem velmi vážné zranění (kompletně zničené vazy v kotníku), které jsem se snažil celý rok překonat,“ napsal Jankto.
„Klíčový bod je ale mé dítě, se kterým jsem se nemohl více vídat. Tuhle situaci jsem chtěl změnit, protože rodinu máme jen jednu a chtěl jsem být blíž k synovi v Praze,“ dodal.
Jankto, jenž si v uplynulém ročníku i vinou zdravotních problémů nepřipsal ani jeden soutěžní start, se nyní rozhodl přestěhovat do české metropole.
Nová práce
Na instagramu rovněž naznačil, že se nyní bude věnovat práci s dětmi jako asistent trenéra kategorie U7 v pražské Dukle.
Odchovanec Slavie Jankto v minulosti hrával v Itálii vedle Cagliari také za Udine, Ascoli a Sampdorii Janov. Ve Španělsku působil v Getafe, odkud v sezoně 2022/23 hostoval ve Spartě. Během angažmá na Letné se jako jeden z prvních profesionálních fotbalistů otevřeně přihlásil k homosexuální orientaci.
V české reprezentaci má Jankto na kontě 45 startů a čtyři branky. Naposledy nastoupil za národní celek před třemi lety.