Podaný se vyhne druhé lize. Po sestupu Dukly bude hostovat v Bohemians

Levonohý univerzál Jakub Podaný je pátou letní posilou Bohemians Praha 1905, kam zamíří na roční hostování z čerstvě druholigové Dukly Praha. Ve vršovickém klubu doplní čtveřici dalších posil brankáře Patrika Le Gianga, záložníky Jakuba Radu a Petra Hronka a útočníka Ibrahima Keitu. Praha 10:28 2. července 2019

„Po sestupu jsme si na Dukle řekli, co by bylo výhodné pro obě strany. Nakonec to vyústilo v můj příchod do Ďolíčku. Musím říct, že na mě vedení Bohemians udělalo velký dojem. Věřím, že pomůžu k naplnění cílů, které Bohemka má,“ uvedl pro klubový web dvaatřicetiletý univerzál.

Podaný může v sestavě nastupovat na levé straně obrany, zálohy i útoku. V první lize dosud odehrál 139 zápasů a vstřelil deset branek. Za Duklu odehrál 73 zápasů, za Spartu v 30, za Teplice 20, za Olomouc 11 a za Bohemians, kde už byl na hostování před deseti lety, pět.

V roce 2014 se stal s mužstvem Atlético Kalkata mistrem indické Superligy.

Klokani si v pondělí navíc nastálo zajistili služby dalšího záložníka Kamila Vacka, který v klubu v jarní části loňské sezony hostoval z dánského Odense.