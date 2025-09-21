Rodiče chtějí dětem splnit sen vidět hrát Yamala a ztratí i stovky tisíc, varuje Slavia před podvodníky
Ředitel strategické komunikace SK Slavia Praha Jakub Splavec v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz varuje před nebezpečím podvodných prodejů, zejména s příchodem Ligy mistrů, kdy do Prahy zavítají i velkokluby jako Arsenal či Barcelona. Radí, jak nenaletět podvodníkům. Řešením je podle jeho slov nakupovat pouze z oficiálních zdrojů. Upozorňuje i na tzv. flippery, kteří se objevili v posledních měsících.
Bavíme se spolu v době, kdy už máte za sebou první domácí zápas v rámci Ligy mistrů. Zaznamenali jste nějaké případy?
Máme toho spoustu. Liga mistrů problém ještě umocňuje, ale máme i příklady, kdy se překupníci i podvodníci vyskytují i u zápasu třeba s Pardubicemi nebo Teplicemi. Samozřejmě velká vlna je vždy u exponovaných zápasů, což v Chance lize jsou derby nebo zápas s Plzní. Případně koncové zápasy nástavby v minulém roce.
U evropských pohárů to je každý zápas. Liga mistrů je nejprestižnější klubová soutěž a vstupenek se na sekundárním trhu objevilo hodně. Od spuštění prodeje balíčků jsme zrušili členství asi dvacetipěti permanentkářům. A dalších asi dvacet případů máme na stole. Jedná se o porušení obchodních podmínek a možnou výpověď permanentní vstupenky.
Rozumím tomu správně, že ten předprodej šel od vašich permanentkářů?
Ano. Bohužel se to děje. My na ně apelujeme, že to za to nestojí. Ale pro některé, ať už mluvíme o celém balíčku nebo jednotlivé zápasy, jde o jednoduše vydělané peníze. Zní to strašně vůči vztahu permanentkář a jeho milovaný klub, ale my těmto lidem permici rušíme. Neexistuje, aby někdo porušoval obchodní podmínky a obohacoval se na fanoušcích.
Teď jsme se bavili o prvním zápase, který byl s norským celkem Bodö/Glimt. Blíží se utkání s Arsenalem nebo Barcelonou, co láká i diváky, co na stadiony normálně nechodí. Předpokládám, že tady situace bude mnohem horší. Máte už nachystané nějaké kroky, jak tomu bránit? Jsou pro tyto zápasy ještě nějaké speciální opatření?
Ta vlna už přišla. Vstupenky na tyto zápasy se do volného prodeje nedostanou. Většinu z nich skoupí permanentkáři a zbytek se rozdělí mezi partnery. Na serveru Viagogo už jsme ale našli nabídku vstupenky na Barcelonu asi za 180 tisíc.
Arsenal a Barcelona mají fanoušky po celém světě, včetně Česka. Rodiče mají doma malého fotbalistu, který touží vidět Yamala. Oni potom hlavně chtějí svým dětem splnit sen a nejsou opatrní v nákupu vstupenek.
Obecně doporučuju, že na tyto zápasy, pokud to není z oficiální klubové distribuce, tak to nemá smysl. Dneska máme systém, kdy dokážeme servery, ale třeba i tržiště jako Facebook, Bazoš a další, dost efektivně monitorovat. Pokud vidíme, že někdo nabízí vstupenku, která neexistuje nebo naopak nabízí vstupenku, o které víme, že ji již někdo vlastní a třeba někomu jen neobratně poslal screenshot nebo řekl, kde sedí. Tehdy víme, že vstupenka podruhé prodaná být nemůže, protože byla prodaná přes oficiální kanál.
V tu chvíli vstupenky blokujeme. Ve chvíli, kdy dotyčný dorazí na stadion, tak neprojde turniketem. Je terénním pracovníkem konfrontován, aby se dostavil na pokladnu a podává vysvětlení, jak se k lístkům dostal. Za kolik je koupil, proč je koupil tam, kde je koupil.
Když nám prokazatelně ukáže, že on není tím překupníkem, ale napáleným, tak jsou případy, kdy toho člověka na stadion pustíme. Samozřejmě se může stát, že podvodník nabídne jednu opravdu platnou vstupenku třeba patnácti lidem. V tu chvíli je jediný šťastlivec pouze ten, kdo přijde jako první. Ostatní už turniket nepustí a my je z kapacitních důvodů také pustit nemůžeme.
Vždycky lidem říkáme, že nestojí za to kupovat na sekundárním trhu. Lepší je se podívat v televizi, zajít si s kamarády na dobrou večeři a podívat se na zápas někde venku. Často jde o vyhozené i několik desítek tisíc. Někteří lidé jsou schopni dát i několik stovek tisíc. Je velké riziko, že zápas neuvidí. Navíc zbytečně váží cestu na stadion, kam se stejně nedostanou.
Pozor na lístky od Viagogo. Na firmu chodí stovky stížností, některé banky nepovolují platby kartou
Číst článek
Jaké je potom řešení, když si někdo koupí vstupenku, kterou už si před ním koupilo dalších deset lidí? Uvidí ten člověk své peníze zpět?
Posílili jsme terénní pracovníky na turniketech i na pokladnách. Pokud takový případ nastane, tak mají nachystaný formulář, kdy poškozený podá výpověď o tom, kde ty vstupenky koupil, od koho to bylo a za kolik. Následně spolupracujeme s policií. Pokud ztráta přesahuje deset tisíc korun, tak se jedná o trestný čin.
Vše předáme policii, a ta následně vyhodnocuje, zda dotyčný nemá za sebou už více podvodů. V poslední době se nám nakupily tři příklady lidí, které policie dopadla, protože podváděli nejen s lístky na fotbal, ale třeba i na kulturní akce. Celkově obrali lidi o několik stovek tisíc korun. Tyto případy mají šťastný konec, viníka se podaří chytit.
Peníze už lidi většinou nedostanou zpátky, ale snažíme se jim to vynahradit. Teď jsme měli skupinu zahraničních turistů, kteří na Viagogo nakoupili na zápas s Pardubicemi. Bylo to sektoru hostí, ale jednalo se o dětské vstupenky, takže dospělého člověka nepustily a utratili za ně šestinásobek původní ceny.
Šlo o početnou skupinu a lístky byly stále k dispozici, vrátily se totiž od permanentkářů, kteří nemohli dorazit. Nechali jsme je pouze doplatit rozdíl ceny do dospělé vstupenky, ale na zápas se dostali.
Vzor v americké lize
Takže to dobře dopadlo.
Tohle bylo zrovna šťastné v tom, že místa na utkání byla. Dneska máme systém odhlašování a darování. 48 hodin před zápasem se do klasického prodeje můžou vrátit vstupenky od permanentkářů, kteří se nemůžou účastnit. Pokud ví o někom, kdo by rád dorazil, tak můžou vstupenku darovat.
V rámci aplikace předpokládám.
Přesně tak. Tohle je první krok směrem k resale portálu, který je za nás nejlepší řešení. V tu chvíli budou všechny vstupenky, které se ocitnou mimo oficiální prodejní kanál, tedy aplikaci Slavia nebo Ticketportal, budou označeny za neplatné a nikdo nebude mít motivaci je kupovat. Takhle už to například funguje v amerických ligách.
Hokejový fanda Standa dostal lístek od syna, turnikety ale neprošel. Padělek vyšel na pět tisíc korun
Číst článek
Představme si tedy situaci. Nejsem sice permanentkář, ale žiju v Praze, kousek od Edenu. V předvečer zápasu, který je vyprodaný, brouzdám na Facebooku a vykoukne na mě nabídka. Někdo si koupil lístek, ale bohužel onemocněl, má horečku a nemůže se dostavit. Nabízí lístek, dokonce za sníženou cenu. Je to moje jediná šance se tam dostat, ale jak si mohu být jistá, že nejde o podvodníka?
Stoprocentní jistotu máte jen na oficiálním kanále, jinde bohužel neexistuje. V rámci edukace ale radíme fanouškům, jak v tomto případě postupovat. Prvně je třeba si ověřit, že to utkání je opravdu vyprodané. Často se stává, že 48 hodin před začátkem tam pár se vstupenek napadá zpátky.
I další velké kluby s tím mají trochu problém, protože primární vyprodanost je každý zápas. Fanoušci dostanou pocit, že se na zápas už nedostanou, proto jsme přestali primární vyprodanost velkolepě komunikovat. Soustředíme se na to, aby se všechna místa zaplnila.
Jak poznat podvodníka?
A když je opravdu vyprodáno?
První krok je podívat se do aplikace nebo na Ticketportál. Pokud je skutečně vyprodáno, tak se podívejte inzerentovi na profil. Jestli má vlastní fotku, jeho profil má nějakou historii starší než pár let či měsíců. Jestli má třeba nějakou interakci s rodinou či známými nebo nějaké fotky z fotbalu. I třeba jestli je členem nějakých skupin, ať už fanouškovských, nebo kde se vyměňují vstupenky.
Komunita si to často reguluje sama a podvodníky registrují. Existují i webové stránky, kde se dá člověk ověřit, třeba podle telefonního čísla nebo bankovního účtu. V tomhle případě jde spíše o podvodníky, protože překupníci vstupenky za sníženou cenu nenabízí.
Podvodníci většinou nesouhlasí s tím, že se s vámi potkají před stadionem nebo se s vámi nechtějí spojit na Whatsappu, protože to by vám sdělili své telefonní číslo. Trvají na printcscreenu do messengeru nebo mailu, který není na žádné jméno.
Vydávají se za firmu a své oběti okrádají opakovaně. Jak nenaletět internetovým podvodníkům?
Číst článek
A jak je to s platbou?
Dost často ji vyžadují přes platformy, které nevyžadují jméno k založení účtu. Třeba PayPal. Revolut to teď sice nemá, ale chystá změny. Od února bude vyžadovat údaje o vaší identitě. Vedle PayPalu jsou to i bitcoinová úložiště. Skrill a další. Pokud po vás chce poslat peníze někam, kde za účtem nevidíte dotyčnou osobu, tak je to hodně podezřelé.
Máme teď čerstvou zkušenost s lidmi, kteří mají tu drzost, se za podvody postavit svým vlastním jménem.
Jedna věc jsou podvodné prodeje, ale novým fenoménem jsou i tzv. flippeři.
Ti mají dokonce dohádatelné IČO firmy a jména, kteří za tím stojí. Oni potom skupují lístky od lidí a nabízí je třeba za desetinásobek. Dokonce si na tom postavili vzdělávací kurzy a komunity, kde učí další lidi překupnictví.
Pro nás je to nový fenomén, který se objevil intenzivně v posledních měsících. Flippeři to považují opravdu za byznys.
Takže jistota, pokud nekoupím vstupenku z oficiálního zdroje, není?
Jsem v kontaktu s člověkem, který spravuje účet na X Destinace fotbal a už jsem pár fanouškům radil, že skrze něj si můžou zkusit něco dohledat. Tento účet si nebere žádnou marži a pomáhá nám v edukaci. A také pomáhá fanouškům se na zápas dostat. Už jsem párkrát viděl, že fanoušci nabízí skrze něj, protože mají jistotu, že vstupenka bude udaná i to, že bude pravá.
Ale jediná jistota jsou oficiální kanály. Chápu, že když je vyprodáno, tak lidé jsou nešťastní a hledají lístky všude možně. Ale nestojí to za to. Nejde jen o tom, že ztratíte peníze. Ale přijdete i o zážitek, kdy se na zápas těšíte. Někdy se stane, že vás terénní pracovník přesměruje na pokladnu, kde s vámi lístky dodatečně vyřídí. To se ale stane na zápase s Teplicemi, ale určitě ne na Arsenal.
Vraťme se k flipperům. Některé třeba anglické kluby mají omezený počet nákupu na osobu.
Přistupujeme k nim stejně jako k překupníkům. Víme o nich, víme jaké vstupenky nabízí a efektivně s nimi můžeme bojovat, že ty vstupenky budeme blokovat a jejich zákazníci budou nespokojení. Potom jejich službám nebudou věřit. Koupí si něco dražšího a na stadion se stejně nedostanou. Flippeři dostanou negativní zpětnou vazbu a vstupenky jim nikdo kupovat nebude.
Dneska je přeprodávají přes Viagogo nebo StubHub, nesetkáte se s nimi na Facebooku nebo Bazoši. Viagogo je pro ně přívětivější. Pro nás je cesta zamezit distribuci vstupenek na velkých portálech, jako se to povedlo Rammsteinům. Je to efektivnější než bojovat s jednotlivci. Rok a půl vymýšlíme různé strategie, mystery shopingy etc. Teď ve spolupráci s Novou pracujeme na investigativní reportáži, kdy jdeme po lidech, co se proviňují častěji.
Chceme ukazovat příklady, protože často jde opravdu o obchod s lidskou naivitou. Máme i příklady, kdy překupníci nabízí mrzkou provizi mladým fotbalistů z okresních soutěží. Mají za úkol nabízet vstupenky svým kamarádům, protože jsou jako blízká osoba důvěryhodnější.
Jak se jim kluby můžou bránit?
Boj je postupné přetrhávání prodejních kanálů. Hodně děkuji policii, která to má v našich zákonech složitější. V Anglii je ticket hunting trestným činem, u nás zatím bohužel ne, pokud se nejedná o částku větší než je deset tisíc. Pokud někdo přeprodává, tak jde o porušení obchodních podmínek. a to řeší Česká obchodní inspekce jako znevažování trhu. Je to složité, protože flipping probíhá i mimo sportovní odvětví. Ale naštěstí se oběti nedostávají do existenční nouze. Nebo jsme se s tím nesetkali.
Člověk si řekne, že lístek na Barcelonu za 160 tisíc je šílenost. Ale když člověk peníze má a chce splnit sen, ať už sobě nebo blízkému, tak ty peníze pošle.
Teď koukám na Viagogo a některé nabídky, které tam byly, už tam nejsou, protože jsme ty vstupenky zablokovaly. Teď je tam nabídka pouze do VIP zóny, která normálně stojí kolem desíti tisíc. Teď je prodávána za 240 tisíc. Normální vstupenky na Tribunu Jih se tam pohybují kolem 34 tisíc.
To znamená, že je to více jak desetinásobek původní ceny. Formát platformy Viagogo je nepostihnutelný. Nemáte kam si stěžovat. V rámci klubu chceme poskytnout pomoc obětem. Terénní pracovníci jim můžou pomoci sepsat podání na policii a předání České obchodní inspekci. Chceme jim podat pomocnou ruku v tom, že se to děje a mají chtít to řešit. Poukážou na to, že se to stalo.
Umím si představit, že se někteří lidé stydí a nechtějí to řešit.
Přesně tak. Stydí se, že naletěli, ale my jim ukazujeme, že lidí s podobným osudem je spoustu a je třeba to řešit. I kdyby nám to mělo pomoct se jen někam nasměrovat. Je to složité, ten boj je nekonečný. Už to nejsou překupníci s cedulí u stadionu. Na internetu je člověk anonymní a některé platformy jim nabízí slušnou ochranu.
Nebojujeme tedy s větrnými mlýny. Poprvé jsem varování před platformou Viagogo viděla tak šest let zpátky u influencera Tomáše Kvapilíka. To už je docela doba a ta platforma stále bez postihu existuje.
Ono to tak trošku je. Ale má smysl proti tomu bojovat a hledat systémové řešení. Sepisujeme třeba podnět pro UEFA, aby poslala dopis Viagogo, že nechce, aby inzerovala lístky na jejich utkání. Nebo aby měli v nabídce Chance ligu. Může to bát i systematický tlak z různých asociací. Vidíme, že v zahraničí se to povedlo.
Viagogo mělo bohužel komerční partnerství s některými kluby. Takže legitimizace byla velká. Fanoušci Manchesteru City proti Viagogo několikrát protestovali. Je to složité. Nejde jen o fotbal, problém mají i divadla, kde jsou odvětí hlavně turisté. Musíme na tom pracovat a najít systémové řešení. To by mohl být právě resale portál. Úsměvně říkáme, že největším pracovníkem by měl být klub. K tomu směřujeme.