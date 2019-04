Dilema Jakuba Yunise. ‚Pojď hrát za Irák,‘ přemlouvají fanoušci olomouckého útočníka

Narodil se v Česku a svoji rodnou zemi v mládežnických kategoriích také reprezentoval, v dospělém výběru by ale mohl nosit dres jiného národního týmu. Olomoucký fotbalista Jakub Yunis řeší vážné dilema. Po svém otci má totiž kořeny v Iráku a tamní svaz má o jeho služby zájem. Olomouc 16:41 2. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Yunis (uprostřed) během předkola Evropské ligy | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Třiadvacetiletý Yunis patřil k nejtalentovanějším útočníkům ve svém ročníku a Česko reprezentoval ve všech kategoriích od 16 do 20 let. Jeho matka je Češka a otec pochází z iráckého Mosulu.

‚Selkeho jsme oslovili, ale netlačíme.‘ Trenér reprezentace Šilhavý přiznal zájem o útočníka Herthy Číst článek

Zatímco v Česku se Yunis do povědomí fanoušků ještě příliš nedostal, v Iráku ho registrují už dlouhodobě. Tamní svaz ho oslovil už před dvěma lety a na sociálních sítích ho sledují tisíce Iráčanů. Nedávno za ním do Olomouce dokonce přijela i irácká televize.

Sám Jakub Yunis je možnosti reprezentovat Irák podle svých slov otevřený. „Nikdo se mi neozval, tak doufám, že v budoucnu. Kdyby mě pozvali, vyřídilo by se to během tří dnů, je to otevřené,“ řekl Yunis na Radiožurnálu po posledním ligovém zápase Olomouce.

Kdyby se Yunis rozhodl reprezentovat Irák, cesta zpět do českého národního týmu by byla složitá. Nesměl by ale za Irák nastoupit v žádném soutěžním zápase. Kdyby se ale představil jen v přípravném duelu, své rozhodnutí by ještě mohl přehodnotit.

Z minulosti jsou známé i podobné případy. Nedávno se řešila situace okolo obránce Stefana Simiče. Odchovanec Slavie se narodil v Česku a hrál i za české mládežnické reprezentace, po rodičích má ale i chorvatské a bosenské občanství.

V roce 2017 Simič nastoupil za české reprezentační áčko do jednoho utkání na přípravném turnaji v Kataru, teoreticky tak v budoucnu ještě může reprezentovat i jinou zemi.

Trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý zase před nedávnem připustil zájem o německého útočníka Davieho Selkeho, který má českou matku.