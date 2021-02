Hrál osmou ligu a pracoval v továrně. Teď přijede Vardy do Edenu jako hvězda anglické ligy

Fotbalisté Slavie se připravují na úvodní duel vyřazovací fáze Evropské ligy, ve kterém ve čtvrtek přivítají Leicester. Anglický klub přiletí kvůli protikoronavirovým opatřením do Česka až ve středu večer, v Praze smí totiž strávit maximálně 24 hodin a předzápasový trénink tak absolvuje ještě na svém stadionu. Třetí tým tabulky Premier League dorazí do Edenu i si se svou největší hvězdou – útočníkem Jamiem Vardym. Leicester 12:45 17. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Leicesteru Jamie Vardy | Foto: MICHAEL REGAN | Zdroj: Reuters

Životní příběh Jamieho Vardyho je ukázkovou předlohou pro celovečerní film. Koneckonců jeho cesta na vrchol už nejednoho scénáristu zaujala a snímek o tom, jak se z podceňovaného fotbalisty stala celosvětová hvězda, se tak časem do kin dost možná dostane.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jamie Vardy prošel z nejnižších pater až na samotný vrchol Premier League. Více v příspěvku Lukáše Michalíka

Kvůli drobné postavě Vardyho v patnácti letech vyhodili ze Sheffieldu. Důrazný útočník se pak dlouhé roky protloukal nižšími soutěžemi, jednu dobu hrál dokonce až osmou anglickou ligu. A do toho chodil do práce.

„Pracoval jsem v továrně, kde jsem vyráběl lékařské dlahy z uhlíkových vláken. Fotbal jsem hrál jen po zábavu, po každém zápase jsme chodili se spoluhráči do hospody. V té době bych nikdy neřekl, že do dotáhnu na úroveň, na které jsem dnes,“ přiznal v loňském rozhovoru pro internetový kanál časopisu MeansHealth Jamie Vardy, který kvůli hospodské rvačce jeden čas musel hrát amatérské zápasy s elektronickým náramkem, aby policie věděla, kde se nachází.

V roce 2011 pomohl Fleetwoodu k postupu do čtvrté anglické ligy a o rok později ho jako pětadvacetiletého koupil Leicester. S tradičním klubem se Vardy později dostal do Premier League a před pěti lety mu čtyřiadvaceti góly pomohl k senzačnímu titulu.

„Když toho hráče mají na hřišti, tak jde výkonnost a mentalita týmu třeba o padesát procent nahoru,“ podotkl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Za devět let v Leicesteru se stal Vardy díky svým výkonům klubovou legendou. Oblíbencem fanoušků je ale i proto, že v týmu zůstal navzdory lukrativním nabídkám odjinud.

„Myslím, že pro fanoušky to z něj udělalo největšího hráče Leicesteru. Mohl odejít třeba do Arsenalu, ale zůstal. Je to holywoodský příběh,“ řekl pro slávistickou klubovou televizi dlouholetý fanoušek Leicesteru Phill Holloway.

Utkání vyřazovací fáze Evropské ligy mezi Slavií a Leicesterem začne v Edenu ve čtvrtek v 18.55 a Radiožurnál ho celý odvysílá v přímém přenosu.