Trest za faul na Masopusta. Stoper Dukly Ďurica si nezahraje tři zápasy

„Disciplinární komise dnes v případě faulu Jána Ďurici na Lukáše Masopusta v utkání Dukly s Jabloncem rozhodla o třízápasovém trestu pro hráče Dukly. Trest poběží od zítřejšího utkání MOL Cupu,“ oznámila na twitteru fotbalová Dukla.

Šestatřicetiletý obránce vyřadil tvrdým zákrokem jabloneckého záložníka Lukáše Masopusta do konce podzimní části sezony. Sám zmešká pohárový duel s Teplicemi, ligový zápas se stejným soupeřem a utkání na hřišti Bohemians.

Zkušený slovenský stoper dostal od rozhodčího Martina Nenadála pouze žlutou kartu, takže disciplinárka nemohla hráči rovnou zastavit činnost a nejdřív s ním musela zahájit řízení. Zápas skončil výhrou Jablonce 6:2.

„Kdybych se mohl vrátit v čase, šel bych do souboje také tvrdě, to zranění Lukáše Masopusta mě ale velmi mrzí. Po zápase jsem mu psal sms, že mě mrzí, že se to stalo, bohužel to nejde vrátit,“ citoval Ďuricu web Dukly.

Masopust utrpěl zranění postranního vazu v koleně a do konce podzimní části sezony si už nezahraje. Pětadvacetiletý křídelník patřil k hlavním oporám Jablonce, v jehož dresu dal za 14 kol tohoto ligového ročníku čtyři branky. Dobré výkony mu vynesly i místo v reprezentaci, kde má ale zatím na kontě jen jediný start.

Tohle nechápu. Ďurica zaviní dva inkasované góly a pak z frustrace prasácky skočí oběma nohama šlapákem na stojnou nohu Masopusta, který se zraněním střídá a jede do nemocnice... Ďurica dostal jen žlutou kartu. Surová hra jako z učebnice... pic.twitter.com/APp2mYyg3J — Martin Bergman (@MBergman87) 3 November 2018