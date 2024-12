Nejlepší střelec ligy Kliment si do konce sezony nezahraje, olomouckého útočníka vyřadilo zranění

Kliment od letního příchodu do Olomouce z Plzně zaznamenal ve 12 ligových zápasech 11 branek a o jeden gól aktuálně vede tabulku kanonýrů.

Další dvě trefy přidal na podzim v domácím poháru MOL Cupu. Výborná forma mu vynesla po sedmi letech návrat do české reprezentace.

„Honzovo zranění nás všechny zasáhlo a moc mrzí. Přejeme mu co nejrychlejší návrat zpátky na hřiště a ve stejné formě, jakou předváděl celý podzim,“ prohlásil trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Klimentovo zranění je pro Sigmu velkou komplikací, kvůli zdravotním problémům je mimo hru i další útočník Lukáš Juliš.

„Pro tým je to samozřejmě obrovská ztráta. Ještě v situaci, že máme dlouhodobě mimo hru Lukáše Juliše, je to veliký zásah. Budeme si muset poradit bez něj, i když to bude hodně složité,“ řekl sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

Dodatečné vyšetření odhalilo vážnější zranění útočníka Sigmy Olomouc. 🔵https://t.co/Lwx4Q4rW9S — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) December 4, 2024

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 4. 12. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 16 14 2 0 38:5 33 44 2. Plzeň 16 11 3 2 28:11 17 36 3. Sparta 17 9 4 4 32:21 11 31 4. Ostrava 16 9 3 4 28:18 10 30 5. Jablonec 16 7 3 6 23:13 10 24 6. Mladá Boleslav 16 5 7 4 25:19 6 22 7. Olomouc 16 6 4 6 22:25 -3 22 8. Karviná 17 6 4 7 19:27 -8 22 9. Bohemians 1905 16 5 6 5 21:23 -2 21 10. Slovácko 16 5 6 5 14:21 -7 21 11. Liberec 16 5 5 6 24:20 4 20 12. Hradec Králové 16 5 4 7 12:15 -3 19 13. Teplice 16 5 2 9 21:27 -6 17 14. Pardubice 16 3 3 10 13:22 -9 12 15. Dukla Praha 16 3 3 10 12:30 -18 12 16. Č. Budějovice 16 0 3 13 5:40 -35 3