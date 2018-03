Nejvíc gólů v reprezentaci i brankářské zákroky v Bundeslize. Jan Koller slaví 45. narozeniny

„Je to krásnej, krásnej ten, krásná to... Neumím to ani vyslovit, ty jo,“ marně hledal Jan Koller slova v květnu 1995 po svém první ligové brance.

Tehdy dvaadvacetiletý útočník rozhodl o výhře Sparty na hřišti Bohemians. Pozápasový televizní rozhovor Kollera proslavil, ale fanoušci si ho oblíbili hlavně díky jeho gólům. V národním týmu jich vstřelil v 91 zápasech celkem 55, včetně jednoho v zápase s Nizozemskem na Mistrovství Evropy v roce 2004.

„Říkal jsem si, že když už nedám gól Holanďanům, tak už to bude špatné, protože proti nim se mi vždycky dařilo a snad v každém jsem jim vstřelil gól. Tehdy se mi to taky povedlo po krásné přihrávce Milana Baroše. To byl myslím důležitý moment, protože jsme dali kontaktní gól a byli jsme zase ve hře po tom nepovedeném začátku. Pak se hrál fantastický fotbal,“ vzpomíná pro Radiožurnál Jan Koller.

Čeští fotbalisté tehdy i díky Kollerovi otočili výsledek z 0:2 na 3:2 a nakonec došli až do semifinále. Historicky nejlepší střelec české i československé reprezentace přitom v mládežnických klubech nastupoval i jako brankář. A do brány se Koller postavil dokonce i během svého angažmá v Borussii Dortmund, když v listopadu 2002 v závěru zápasu proti Bayernu Mnichov musel zaskočit za vyloučeného Jense Lehmanna.

S fotbalem začínal Jan Koller ve Smetanově Lhotě, kam se s rodinou přestěhoval v šesti letech. Přesto se mu říká „rodák ze Smetanovy Lhoty".

„Věnoval jsem se tu sportu naplno, ze školy jsme šli na hřiště. V létě jsme hráli fotbal a dělali atletiku, v zimě jsme zase hráli hokej,“ vzpomínal útočník s přezdívkou Dino v dokumentu Jan Koller - kariéra snů.

S profesionálním fotbalem začínal Koller ve Spartě. Tam ale mnoho šancí nedostal. Rychle zamířil do Belgie, kde hrál za Lokeren a Anderlecht Brusel. Pět sezón strávil v německé Borussii Dortmund. Oblékal také dresy francouzského Monaka, německého Norimberku nebo ruské Samary.

Profesionální kariéru ukončil Koller kvůli zdravotním problémům v srpnu 2011. Krátce ještě hrál a dokonce i reprezentoval v plážovém fotbale. Pak ale fotbalová hřiště vyměnil za tenisové kurty.

„Chodím hrát pravidelně dvakrát třikrát týdně a jezdím i na nějaké amatérské turnaje,“ říká Koller, který v současnosti žije Jan Koller s manželkou a oběma dcerami v Monaku. Pravidelně se ale vrací zpátky domů do Čech.