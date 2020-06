Koller oficiálně vstoupil mezi legendy. Nejlepší reprezentační střelec už má svou hvězdu v Síni slávy

Jan Koller (vpravo) přebírá dres s číslem počtu svých reprezentačních gólů | Zdroj: FAČR



Do profesionálního fotbalu naskočil až v jednadvaceti a až za dalších pět let debutoval v národním týmu. Jan Koller za něj i tak stihl nastřílet rekordních 55 gólů. Bývalý útočník by se možná proslavil i v jiných sportech, kterým se stále rekreačně věnuje. Nejvíc ocenění ale získal ve fotbale a od úterý má i svou hvězdu v Síni slávy českého fotbalu.