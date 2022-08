‚Kopnutí soupeře do hlavy.‘ Sparťanskému Kuchtovi hrozí za surovou hru trest na až na šest zápasů

Fotbalisté Sparty se zřejmě na nějakou dobu budou muset obejít bez útočníka Jana Kuchty. Pětadvacetiletý český reprezentant byl v nedělním utkání úvodního kola ligové sezony proti Liberci vyloučen za surovou hru a podle disciplinárního řádu mu hrozí trest až na šest soutěžních zápasů, navíc může dostat pokutu až do výše 50 tisíc korun. Praha 15:35 1. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kuchta | Zdroj: Profimedia

Kuchta si v nastavení ve vápně předkopl míč a podél obránce Filipa Prebsla se již k balonu nedostal.

Český reprezentant ale situaci dohrál a trefil kopačkou gólmana Slovanu Oliviera Vliegena. Sudí Ladislav Szikszay nejprve sparťanskému útočníkovi udělil žlutou kartu, ale po konzultaci s videorozhodčím a přezkoumání situace u monitoru ho vyloučil.

„Surová hra. Kopnutí soupeře podrážkou kopačky do oblasti hlavy v nepřerušené hře v souboji o míč, čímž bylo ohroženo zdraví a bezpečnost soupeře,“ uvedl po zápase do zápisu o utkání hlavní rozhodčí.

Vzhledem k tomu, že Szikszay označil zákrok jako surovou hru, bude mít Kuchta v případě, že faul nebude překlasifikován, podle disciplinárního řádu zastavenou činnost na jeden až šest soutěžních duelů. Zároveň může dostat i pokutu až do výše 50 tisíc korun.

Pokud by faulovaný Vliegen zápas z důvodu zranění nedohrál, mohl by Kuchta dostat trest na dvě až deset utkání a pokutu až 100 tisíc korun. To se však nestalo a belgický gólman duel, který jeho tým překvapivě vyhrál 2:1, dochytal.

Šanci dostanou jiní

Nejtvrdší postih by hrozil v případě, že by faulující hráč způsobil soupeři takové zranění, které by ho omezilo v obvyklém způsobu života na více než sedm dnů nebo by nebyl schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest týdnů. V takovém případě se trest pohybuje od dvou do 18 měsíců a pokuta až do výše čtvrt milionu korun.

Dánský trenér Sparty Brian Priske je smířený s tím, že o Kuchtu, letní posilu z Lokomotivu Moskva, na nějakou dobu přijde.

„To, že bude chybět, je velký problém. Ale na druhou stranu tu jsou prostě další, kteří musejí ukázat kvalitu, aby mohli hrát v základní sestavě,“ řekl Priske na tiskové konferenci.

Rekordní trest

Dosud nejvyšší trest za faul – 12 zápasů – dostal od disciplinárky v samostatné historii kamerunský útočník Sparty Léonard Kweuke, který v roce 2013 zlomil nohu obránci Mladé Boleslavi Radku Dosoudilovi v semifinále domácího poháru.

Na osm soutěžních utkání měli zastavenou činnost Milan Matula a Nikolaj Komličenko, postih byl později zmírněn na šest zápasů.

Kuchta byl vyloučen v druhém duelu české ligy po sobě. Červenou kartu dostal i v prosinci v posledním utkání za Slavii v Ostravě (3:3), kde v závěru zastavil rukou míč směřující do branky. Disciplinárka mu zastavila činnost klasicky na jedno utkání.

Kuchta si trest přenesl do nového moskevského působiště, nakonec si jej ale neodpykal. Navzdory postihu nastoupil za Lokomotiv v Ruském poháru, ale protože jeho tým prohrál vysoko 0:4 a soupeř nepodal námitku, český útočník byl již dále disciplinárně „čistý“. V létě Kuchta zamířil na hostování do týmu vršovického rivala Sparty.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 1. 8. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Bohemians 1905 1 1 0 0 3:0 3 2. Olomouc 1 1 0 0 3:0 3 3. Č. Budějovice 1 1 0 0 2:0 3 4. Liberec 1 1 0 0 2:1 3 5. Hr. Králové 1 1 0 0 1:0 3 6. Slovácko 1 0 1 0 2:2 1 7. Plzeň 1 0 1 0 2:2 1 8. Brno 1 0 1 0 2:2 1 9. Teplice 1 0 1 0 2:2 1 10. Zlín 1 0 1 0 0:0 1 11. Ml. Boleslav 1 0 1 0 0:0 1 12. Sparta 1 0 0 1 1:2 0 13. Slavia 1 0 0 1 0:1 0 14. Pardubice 1 0 0 1 0:2 0 15. Ostrava 1 0 0 1 0:3 0 16. Jablonec 1 0 0 1 0:3 0