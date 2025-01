Kuchta je po půl roce zpět ve Spartě. Reprezentační útočník se vrací z Midtjyllandu na hostování

Fotbalista Jan Kuchta se po necelém půlroce vrátil do Sparty, odkud odešel do Midtjyllandu. Osmadvacetiletý reprezentační útočník bude v pražském týmu na hostování do konce sezony, součástí dohody s dánským klubem je opce na trvalý přestup. Letenští o tom informovali na svém webu.

