Sparťan Kuchta si nezahraje pět zápasů, komise ho potrestala za surovou hru proti brankáři Liberce

Sparťanský fotbalista Jan Kuchta si příštích pět soutěžních zápasů nezahraje. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ho na čtvrtečním zasedání potrestala za vyloučení po surové hře v nedělním utkání úvodního ligového kola proti Liberci, v jehož závěru šlápl na hlavu brankáři hostů Olivieru Vliegenovi. Praha 15:33 4. 8. 2022 (Aktualizováno: 16:08 4. 8. 2022)

Kuchta, který přišel do Sparty jako největší letní posila na hostování z Lokomotivu Moskva, nejprve od sudího Ladislava Szikszaye dostal v nastavení jen žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru byl ale vyloučen.

Pětizápasový trest znamená, že si nezahraje ve 2. až 6. ligovém kole. Na trávníky se vrátí až na začátku září.

Poprvé bude Spartě chybět ve víkendovém venkovním utkání v Českých Budějovicích, kde se Letenští pokusí odčinit překvapivou úvodní porážku 1:2 s Libercem.

Jelikož Szikszay vyhodnotil Kuchtův zákrok v zápise o utkání jako surovou hru, mohl reprezentační útočník podle disciplinární řádu za tento druh prohřešku dostat trest v rozmezí do jednoho do šesti duelů a navíc pokutu až do 50 tisíc korun.

Pokud by faulovaný Vliegen zápas z důvodu zranění nedohrál, mohl by sparťan obdržet distanc na dvě až deset utkání a pokutu až 100 tisíc korun. To se však nestalo a belgický gólman duel dochytal.

Kuchta se čtvrtečního úvodního zasedání disciplinární komise v nové sezoně osobně zúčastnil. „Přestože se několikrát vyjádřil, že nešlo o úmysl, komise se shodla, že mohl střetu své nohy s hlavou brankáře Vliegena zabránit, žádným způsobem se o to však dle dostupných záběrů ani nepokusil. Nechceme Kuchtovi předestírat, že měl v úmyslu brankáře Slovanu zranit, nicméně dle dostupných záběrů měl gólman v dané chvíli míč již plně pod kontrolou. I za této situace noha Kuchty mířila přímo proti hlavě soupeře,“ uvedl předseda disciplinárky Richard Baček.

„Komise tak po zhlédnutí dostupných videozáběrů konstatovala, že šlo o nedovolený zákrok, který byl veden krajně bezohledným způsobem s vysokou mírou rizika vážného zranění protihráče,“ doplnil Baček.

Nejvyšší tresty

Dosud nejvyšší trest za faul - 12 zápasů - dostal od disciplinárky v samostatné české historii kamerunský útočník Sparty Léonard Kweuke, který v roce 2013 zlomil nohu obránci Mladé Boleslavi Radku Dosoudilovi v semifinále domácího poháru.

Na osm soutěžních utkání měli zastavenou činnost Milan Matula a Nikolaj Komličenko, postih byl oběma později zmírněn na šest zápasů.

Kuchta byl vyloučen v druhém duelu české ligy po sobě. Červenou kartu dostal i v prosinci v posledním utkání za Slavii v Ostravě (3:3), kde v závěru zastavil rukou míč směřující do branky. Disciplinárka mu zastavila činnost klasicky na jedno utkání.

Kuchta si trest přenesl do nového moskevského působiště, nakonec si jej ale neodpykal. Navzdory postihu nastoupil za Lokomotiv v Ruském poháru, ale protože jeho tým prohrál vysoko 0:4 a soupeř nepodal námitku, český útočník byl již dále disciplinárně „čistý“. V létě Kuchta zamířil na hostování do týmu vršovického rivala Sparty.

V úvodním kole ligové sezony byl vyloučen i plzeňský kapitán Lukáš Hejda, který dostal za červenou kartu při remíze 2:2 v Teplicích trest klasicky na jedno soutěžní utkání.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 4. 8. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Bohemians 1905 1 1 0 0 3:0 3 2. Olomouc 1 1 0 0 3:0 3 3. Č. Budějovice 1 1 0 0 2:0 3 4. Liberec 1 1 0 0 2:1 3 5. Hr. Králové 1 1 0 0 1:0 3 6. Slovácko 1 0 1 0 2:2 1 7. Plzeň 1 0 1 0 2:2 1 8. Brno 1 0 1 0 2:2 1 9. Teplice 1 0 1 0 2:2 1 10. Zlín 1 0 1 0 0:0 1 11. Ml. Boleslav 1 0 1 0 0:0 1 12. Sparta 1 0 0 1 1:2 0 13. Slavia 1 0 0 1 0:1 0 14. Pardubice 1 0 0 1 0:2 0 15. Ostrava 1 0 0 1 0:3 0 16. Jablonec 1 0 0 1 0:3 0