Fotbalová Sparta a Kuchta se odvolali proti pětizápasové stopce, trest se jim zdá neadekvátní

Fotbalový klub Sparta Praha a Jan Kuchta se odvolali proti pětizápasovému trestu, který útočníkovi v minulém týdnu vyměřila Disciplinární komise za to, že v zápase proti Liberci kopnul do hlavy hostujícího gólmana Oliviera Vliegena. Pražané požadují nižší trest, případ je nyní v rukou odvolací komise FAČR. Praha 16:21 8. srpna 2022

Kuchta dostal trest na pět soutěžních zápasů v minulém týdnu za to, že v závěru úvodního kola minulou neděli šlápl na hlavu libereckému brankáři Olivieru Vliegenovi.

Pětadvacetiletý útočník, který přišel do Sparty jako největší letní posila na hostování z Lokomotivu Moskva, si v nastavení ve vápně předkopl míč a podél obránce Filipa Prebsla se již k balonu nedostal.

Situaci dohrál a trefil kopačkou Vliegena do hlavy. Od sudího Ladislava Szikszaye dostal nejprve jen žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru byl ale vyloučen.

Jelikož Szikszay vyhodnotil Kuchtův zákrok v zápise o utkání jako surovou hru, mohl reprezentační útočník podle disciplinární řádu za tento druh prohřešku dostat trest v rozmezí do jednoho do šesti duelů a navíc pokutu až do 50 tisíc korun.

Disciplinárka mu udělila téměř nejvyšší možný trest, neboť usoudila, že hráč mohl střetu své nohy s brankářem zabránit.

Argumenty proti

Letenským se zdá zastavení činnosti na pět zápasů neadekvátní. Argumentovali tím, že útočník rozhodně neměl v úmyslu Vliegena zranit, že neměnil dráhu svého pohybu, a že z podobných situací dává góly.

Kuchta si již odpykal první pětinu z trestu v nedělním utkání v Českých Budějovicích, kde Sparta zvítězila 2:0 a částečně napravila překvapivou úvodní porážku 1:2 s Libercem.

Pokud by reprezentační útočník s odvoláním neuspěl, mohl by po uplynutí poloviny trestu požádat disciplinární komisi o podmíněné odložení výkonu jeho zbytku nebo dokonce o podmíněné prominutí. V případě, že by Kuchtovi nevyhověla ani disciplinárka, chyběl by až do šestého kola a na trávníky by se mohl vrátit až na začátku září.