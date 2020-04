‚Budu první, kdo řekne, že už na to nemám.‘ Laštůvka během pauzy nezahálí a vyhlíží návrat na hřiště

Nucená přestávka ve fotbalové lize trvá kvůli koronavirové pandemii už více než měsíc a zápasy i normální život začínají chybět i těm nejzkušenějším fotbalistům. Tak jako osmatřicetiletému brankáři Baníku Ostrava a bývalému reprezentantovi Janu Laštůvkovi. Ostrava 13:45 13. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zkušený brankář Baníku Ostrava Jan Laštůvka | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Odehráli jsme pár zápasů a pak hned přišla nucená pauza, která už je docela dlouhá. Každý ale ví, jak se má připravovat, komunikujeme s trenérem i celým realizačním týmem,“ řekl Laštůvka Radiožurnálu.

Baníkovci by mohli brzy začít trénovat podobně jako kluby v Německu po skupinkách. Ostatně zkušený gólman už s trenérem brankářů speciální tréninky absolvoval.

„Už jsme začali, ale pořád je to omezené. Dvakrát jsme byli každý sám s trenérem Baránkem. Vím, že je na vládě nějaký návrh, takže se to pořád bude řešit, pomalu ale asi začneme ve skupinkách trénovat,“ předpokládá.

Laštůvka má smlouvu i na příští sezonu, ale hlavně by chtěl dochytat tu letošní. „Všechno se bude odvíjet od zdraví. A také výkonnosti, určitě bych nechtěl někomu zabírat místo jen proto, že mám v uvozovkách nějaké jméno. Budu ten první, kdo případně řekne, že už na to nemám. Chuť mi zatím nechybí, i když s touhle pauzou se srovnává těžko, bude mi 38 let a už nejde trénovat tak jako dřív,“ přiznal.

Zatímco Laštůvka bude pokračovat i v další sezoně, pro útočníka Milana Baroše mělo být letošní jaro nejspíš loučením s kariérou.

„Všichni bychom chtěli, aby se rozloučil na hřišti, před kulisou, jakou si zaslouží. Na Bazalech to bohužel nebude, ale přál bych mu to aspoň ve Vítkovicích před plným stadionem. Udělal nejen pro Baník, ale pro celý český fotbal strašně moc,“ přeje Laštůvka svému o necelý rok staršímu spoluhráči.

️‍♀️ Baník od úterka jede už podle individuálního plánu! pic.twitter.com/dCvtuGY0bn — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) March 17, 2020