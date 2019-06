Bude Laštůvka pokračovat v Baníku? ‚Věřím, že se na začátku přípravy sejdeme i s Barošem,' říká

Fotbalový brankář Baníku Ostrava Jan Laštůvka v červenci oslaví 37. narozeniny, je jen o necelé dva měsíce mladší než legendární Petr Čech. V kariéře má ale v plánu pokračovat i v příští sezoně. V Baníku mu přitom na konci června končí smlouva… Ostrava 7:41 9. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zkušený brankář Baníku Ostrava Jan Laštůvka | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Teď mi končí smlouva, ale už jsme se nějak bavili, že když budu zdravý a budu mít nějakou výkonnost, tak bych chtěl pokračovat. Teď si určitě dám pauzu, protože to byla dlouhá sezona a v zimě volna také moc nebylo. Uvidím, co bude za dva týdny,“ říká Radiožurnálu Laštůvka.

Šestatřicetiletý brankář v uplynulé sezoně odchytal v první lize nejvíce zápasů – celkem 35. Jedenáctkrát vychytal čisté konto, ale v závěru sezony jeho Baník na třech frontách přišel o evropské poháry.

„Po podzimu jsme byli třetí, a i když jsme byli na konci pátí, tak nehrajeme nic a zůstává nám ten pomyslný Černý Petr. Všechno si musíme vyhodnotit, odpočinout si a pracovat dál, abychom měli stabilitu a drželi Baník na špici.“

Jestliže Laštůvka naznačil, že chce pokračovat, tak útočník Milan Baroš, který je ještě více než o osm měsíců starší, se zatím nevyjádřil.

„Bary bude doufám pokračovat. I když měl dlouhý výkonnostní výpadek, bylo vidět, že má týmu pořád co dát. Byla by škoda, kdyby už teď skončil. Věřím, že se tu na začátku přípravy oba sejdeme,“ je přesvědčený Laštůvka.

Baník by měl i se svými legendami Laštůvkou a Barošem myslet na evropské poháry v příští sezoně. Po letech krize to zní pro ostravské fanoušky jako balzám.

„Po těch horších letech se to tu hodně zvedlo. Co se tady dělo jsem znal jenom z doslechu a nevěděl jsem, co je pravda. Progres tu je vidět, ale je to běh na dlouhou trať, od mládeže až po A-tým. Nesmíme se spokojit s tím, co máme, a hrát dál,“ doplňuje brankář, který má český i ukrajinský mistrovský titul, chytal i v Německu a Anglii a rád by pokračoval v Baníku.