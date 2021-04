Fotbalové kempy, zápasy i soustředění. Cestovka rodáka z Ostravy má klienty v Anglii či Izraeli

Pandemie koronaviru zasahuje i do sportovního byznysu. Rodák z Ostravy Jan Lokaj vede fotbalovou cestovní kancelář, klubům zajišťuje tréninkové kempy i zápasy. Spolupracuje například s pražskou Slávií, skotskými Rangers nebo anglickým Fulhamem. V letošním roce však práce ubývá. Ostrava 11:14 3. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manažer pobytu sportovních týmů Jan Lokaj na snímku z roku 2016 | Foto: Anna Vavríková | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Před koronavirem se dařilo výborně. Postupně se zvyšoval obrat až tak, že v roce 2019 byl okolo 30 milionů. V loňském roce jsme byli malilinko pod deset. Jsem zvyklý udělat přes 25 soustředění za rok, loni jich bylo jen asi sedm osm. Letos jich mělo být zatím pět, ale první čtyři byly zrušené, protože covid nedovolil,“ popisuje Radiožurnálu Jan Lokaj.

Majitel vlastní fotbalové cestovní kanceláře domlouvá například letní soustředění profesionálním klubům z celého světa. Podle jejich požadavků vybere destinaci, hotel, hřiště a zařídí vlastně vše, co je potřeba.

„Standardní klientelou jsou přes léto britské týmy. V tuto chvíli mám informaci od jednoho týmu, že chce jet vyloženě do Portugalska a od Liverpoolu, že by chtěl jet do Rakouska, ale myslím si, že ani jedno z toho neklapne a anglické týmy pojedou do Skotska, do Walesu nebo jinde do Anglie. Standardní klienti jsou přes léto i Izraelci, kteří neočekávám, že by někam jeli. Fakt to budou zase jen české týmy do Rakouska, polské týmy do Rakouska... všechno to bude v rámci regionu.“

Viera nebo Lukaku

Rodák z Ostravy za svou kariéru spolupracoval z řadou věhlasných týmů. Naposledy se staral o belgickou fotbalovou reprezentaci během kvalifikačního utkání na mistrovsví světa, které Belgičani odehráli proti Čechům v pražském Edenu.

„Od příletu, kdy bylo třeba zajistit, aby měli jednodušší vstup, aby nemuseli vůbec do terminálu, přes hotel, řešit kuchaře, měli tři své vlastní, až po detaily typu, že chtěli spinningová kola do šatny nebo sedm masérských lůžek, což je více než obvykle,“ vyjmenovává.

Lokaj se často dostane přímo ke světovým hvězdám, jako je třeba bývalý francouzský záložník Patrick Vieira nebo belgický útočník Romelu Lukaku. V této profesi je však důležité zachovat si profesionální odstup.

„Lukaku přijel na hotel, hodil jeden dva vtípky, všichni jsme se zasmáli, ale tím to v podstatě končí, pak už člověk řeší věci jen s jejich organizátorem,“ uzavírá Lokaj.

Mezi jeho klientelu patří kluby z Anglie, Skotska, Česka nebo třeba Izraele.