Fotbalisty Sparty posílil obránce Mejdr z Hradce Králové, opačným směrem míří Gabriel

Mejdr patřil ke klíčovým hráčům východočeského ligového nováčka na cestě za nečekaným šestým místem. Za Hradec Králové v nejvyšší soutěži odehrál 31 utkání, vstřelil jednu branku a přidal sedm asistencí.

„Honza zaznamenal velký výkonnostní vzestup. Na ligu si téměř okamžitě zvykl a nadále se zlepšoval. Je produktivní a věříme, že u nás může být ještě lepším hráčem. Přinese nám také fyzický způsob hry, který nám v určitých pasážích chyběl," uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Mejdr za první mužstvo Sparty neodehrál ani jeden soutěžní zápas, po odchodu z Letné působil v jiném pražském celku Dukle, druholigovém Sokolově a od ledna 2020 v Hradci Králové.

„Pocity jsou úžasné. Jako malý jsem tady vyrůstal. Ačkoli ta cesta byla hodně trnitá a bylo na ní mnoho překážek, jsem rád, že to dopadlo,“ uvedl Mejdr.

Spolu s královéhradeckým spoluhráčem Adamem Vlkanovou se v závěru minulého ročníku při utkání Slavie se Slováckem pohybovali ve VIP prostorách stadionu v Edenu. Bez vědomí vedení Hradce Králové jednali se Slavií, čímž porušili smlouvy a přestupní řád a dostali od klubu pokutu. Do závěrečných kol nadstavbové části Mejdr s Vlkanovou nenastoupili. "Nezáleží na tom, kolik VIPek navštívíš, ale kde se ti líbí nejvíc," uvedla Sparta na svém twitteru.

„Kdo by to byl čekal, že z posledního místa ve druhé lize z týmu, který bojoval o záchranu, budu postaven do pozice, kde o mě mají zájem tři nejlepší české týmy (takhle šílenou myšlenku jsem neměl ani já),“ přidal Mejdr na svém twitterovém účtu.

Gabriel do Hradce

Čerstvě jednadvacetiletý Gabriel, jenž působil ve sparťanském B-týmu, s Hradcem Králové podepsal tříletou smlouvu.

„O Adama máme zájem už delší dobu, teď se nám jeho příchod konečně podařilo dotáhnout. Mám o něm detailní přehled ze zápasů sparťanského béčka, je to pracovitý krajní hráč s vítěznou mentalitou, řekl bych, že to jednou může být nový Mejdr,“ uvedl sportovní ředitel královéhradeckého klubu Jiří Sabou pro klubový web.