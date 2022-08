Fotbalista Morávek se po 13 letech vrací do týmu Bohemians, přichází jako volný hráč z Augsburgu

Morávek v létě 2009 z Bohemians přestoupil do Schalke. Po hostování v Kaiserslauternu se přesunul do Augsburgu, za který během deseti let odehrál 132 soutěžních utkání a vstřelil dvě branky.

Celkem v německé lize absolvoval 168 zápasů a dal devět gólů. Často ho trápily zdravotní problémy.

Trojnásobný reprezentant v české nejvyšší soutěži odehrál 16 duelů v sezoně 2007/08 a zaznamenal tři branky. Další starty přidal ve druhé lize.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 15. 8. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Bohemians 1905 3 2 1 0 7:3 7 2. Brno 3 2 1 0 7:3 7 3. Plzeň 3 2 1 0 6:4 7 4. Liberec 3 2 0 1 8:4 6 5. Slavia 3 2 0 1 7:4 6 6. Sparta 3 2 0 1 5:2 6 7. Slovácko 3 1 2 0 5:4 5 8. Č. Budějovice 3 1 1 1 4:4 4 9. Ostrava 3 1 1 1 6:7 4 10. Olomouc 3 1 0 2 3:4 3 11. Hr. Králové 3 1 0 2 2:3 3 12. Pardubice 3 1 0 2 3:5 3 13. Ml. Boleslav 3 0 2 1 3:5 2 14. Jablonec 3 0 1 2 4:8 1 15. Teplice 3 0 1 2 3:8 1 16. Zlín 3 0 1 2 2:7 1