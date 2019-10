Gól nebo asistenci bych vyměnil za výhru, řekl po podještědském derby jablonecký Sýkora

52. ligové derby mezi fotbalisty Liberce a Jablonce vítěze nepřineslo. Domácí Slovan ve 13. kole nejvyšší soutěže se svým rivalem dvakrát prohrával, pokaždé ale na stadionu U Nisy dokázal srovnat. Hvězdou zápasu byl pod Ještědem jablonecký záložník Jan Sýkora, který dal gól a na další přihrál. Po utkání s ním mluvil reportér Radiožurnálu Lukáš Michalík. Rozhovor Liberec 23:10 19. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Jan Sýkora z Jablonce a Jan Mikula z Liberce | Zdroj: ČTK

V Liberci jste dvakrát vedli, nakonec je z toho remíza. Pomýšleli jste vzhledem k průběhu na vyšší bodový zisk?

Myslím, že jo. Góly, které jsme dostali, byli z našich pozičních chyb. Měli jsme si odsud odvést tři body, ale na druhou stranu musím s pokorou říct, že dělba bodů je zasloužená.

Zatímco v prvním poločase moc šancí k vidění nebylo, ve druhé půli to bylo o něčem jiném. Apeloval na vás trenér Petr Rada o poločase, abyste byli aktivnější?

Ano, apeloval na nás. V prvním poločase jsme celkem aktivní byli, ale chyběl nám větší počet hráčů ve vápně a nějaké přímé ohrožení brány. Ve druhém poločase jsme měli nějaké závary, ale také toho nebylo nějak extra moc. Liberec toho měl víc, takže dělba bodů asi zasloužená.

Podještědské derby vítěze nemělo. Boleslav vyhrála ve Zlíně a má první letošní vítězství z venku Číst článek

V závěru prvního poločasu jste pro vás trochu netradičně otevřel skóre zápasu hlavou…

To si nemyslím, můj první ligový gól byl také hlavou. Hlavou jsem zkušený, ale jsem rád, že mi to tam spadlo.

V zápase jste měl 1+1, gól a asistence. Z vaší strany můžete být spokojený s individuálním výkonem?

Já mám takovou vlastnost, že vždy hodnotím nejprve týmový výkon, jestli se nám zadařilo nebo ne a pak až koukám na ten svůj. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale vždycky týmový výkon stavím nad individuální. Tentokrát bych vyměnil buď gól, nebo asistenci za to, že bychom vyhráli.

Spolupráce s Janem Krobem na levé straně hřiště vám evidentně svědčí. Cítíte, že se to zápas od zápasu zlepšuje?

Od prvního zápasu, kdy jsme spolu nastoupili – což bylo proti Slovácku v 60. minutě – to klape. Honza je fotbalista s fotbalovým myšlením, dokážeme si vyhovět, víme, kam ten druhý poběží. Když to bude takhle klapat i dál, tak to bude dobře.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 19. 10. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 13 11 2 0 28:3 35 2. Plzeň 12 8 2 2 23:12 26 3. Ml. Boleslav 13 8 1 4 27:16 25 4. Ostrava 12 7 0 5 22:13 21 5. Jablonec 13 6 3 4 22:19 21 6. Slovácko 12 5 3 4 14:19 18 7. Sparta 12 5 2 5 22:18 17 8. Olomouc 13 4 5 4 18:18 17 9. Teplice 12 4 5 3 10:12 17 10. Liberec 13 4 3 6 18:19 15 11. Č. Budějovice 13 4 2 7 18:25 14 12. Bohemians 1905 12 3 3 6 16:22 12 13. Karviná 12 2 5 5 11:14 11 14. Příbram 13 3 2 8 12:25 11 15. Zlín 13 3 1 9 9:21 10 16. Opava 12 2 3 7 7:21 9