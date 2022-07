Cítil jsem to od prvního doteku s míčem, chválí si vydařený zápas plzeňský Sýkora. Nadchl i trenéra

Fotbalisté Plzně postoupili do 3. předkola Ligy mistrů. Na domácím stadionu porazili HJK Helsinky 5:0 a navázali tak na výhru 2:1 ve Finsku. Viktoria si navíc zajistila účast v hlavní fázi evropských pohárů, na podzim si zahraje minimálně skupinu Evropské konferenční ligy. Hlavní postavou zápasu byl Jan Sýkora, který dal dva góly a na jeden další přihrál. Plzeň 10:33 27. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Sýkora | Zdroj: Profimedia

Po minulé sezoně se z hostování vrátil do Polska a vlastně nevěděl, co s ním bude.

Poslechněte si, co říkal po vydařeném zápase plzeňský fotbalista Jan Sýkora

Nakonec fotbalista Jan Sýkora v létě zamířil zpět do Plzně, které včera večer výrazně pomohl k postupu do 3. předkola Ligy mistrů.

„Od prvního dotyku s míčem, který jsem měl, jsem cítil, že to půjde a jsem rád, že se to povedlo, ale myslím, že hrálo dobře celé mužstvo. Pak z toho mohou vylézt individuality a jsem rád, že to dopadlo takhle,“ pochvaloval si po vysoké výhře plzeňský záložník Jan Sýkora, který proti Helsinkám odehrál z pohledu produktivity jedno z nejlepších utkání profesionální kariéry.

Odchovanec Viktorie nejprve v prvním poločase zvýšil na 2:0, krátce na to se po jeho centru trefil Hejda, a po změně stran pak povedenou kombinaci přetavil ve čtvrtou branku domácích.

„Prožívám krásné období v kariéře a vím, že to je tím, že jsem se vrátil domů, hraje se mi tady skvěle, cítím se fantasticky a klub je v mém srdci odmala. Kabina, kterou máme je fantastická, to k tomu přispívá a určitě jsem šťastný, že tu můžu být a hrát,“ přiznává Jan Sýkora, který v létě do Plzně natrvalo přestoupil z polské Poznaně, odkud na západě Čech v minulém ročníku hostoval.

Chvála od trenéra

Bývalý hráč Brna, Liberce, Jablonce nebo Slavie v domácím souboji s Helsinkami potvrdil, že by i v další fázi sezony mohl být klíčovým mužem plzeňské ofenzivy.

„Předvedl velmi dobrý výkon. Je to ofenzivní hráč a od nich si přejeme, aby byli produktivní. Myslím, že i jemu to hodně pomůže,“ říká plzeňský trenér Michal Bílek.

Ve 3. předkole Ligy mistrů se úřadující český šampión utká s moldavským Šerifem Tiraspol, který vyřadil slovinský Maribor.

Úvodní zápas odehraje Viktoria příští úterý v Kišiněvě, odveta na západě Čech je na programu 9. srpna.