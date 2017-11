Jarolím nominoval na přípravu do Kataru. Poprvé jsou v reprezentaci Simič a Houska

Z fotbalové reprezentace před přípravnými zápasy s Islandem a Katarem na turnaji v Dauhá vypadli Bořek Dočkal s Matějem Vydrou. Do nominace naopak trenér Karel Jarolím doplnil Josefa Šurala s Martinem Frýdkem ze Sparty, Jaromíra Zmrhala ze Slavie, Jana Klimenta z Bröndby Kodaň a poprvé byli povoláni Stefan Simič z Crotone a David Houska z Olomouce. Praha 16:35 6. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stefan Simič (v červeném) je poprvé v nominaci seniorské reprezentace. | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK

Tým se sešel po poledni v Praze v kompletním složení 24 hráčů. Zdravotní problémy však mají obránce Radim Řezník a dodatečně povolaný Zmrhal. „Uvidíme, jak to s nimi dopadne. Je ve hře i varianta, že by zůstali doma, my bychom pak museli dopovolávat někoho jiného,“ řekl novinářům Jarolím. Potíže měl v minulých dnech i záložník Jakub Jankto, který by ale podle českého kouče měl být v pořádku.

Dočkalovi nedávno skončila sezona v čínské lize a na dnešním srazu bude záložník Che-nanu Ťien-jie chybět kvůli rodinným důvodům. Útočníka Vydru z anglického Derby County vyřadilo zranění.

Zvažoval Balkán

Simič patřil na letním mistrovství Evropy mezi opory české jednadvacítky. V Jarolímově výběru je poprvé krátce poté, co se v médiích objevily zprávy, že o něj mají zájem i jiné reprezentace. O dvaadvacetiletého stopera usilovaly Chorvatsko, Srbsko a ještě dnes se jej neúspěšně snažili zlákat zástupci Bosny a Hercegoviny.

„Je to stoper se vším všudy. Umí se tam chovat, myslím, že ne nadarmo si získal stálé místo v Crotone. Pevně věřím, že má šanci se dál rozvíjet a zlepšovat,“ uvedl Jarolím.

Poprvé by za národní tým mohl nastoupit také čtyřiadvacetiletý záložník Houska, který patří ke klíčovým hráčům Olomouce. Za ligového nováčka dal v dosavadním průběhu nejvyšší soutěže čtyři branky a pomohl Sigmě k překvapivému druhému místu v tabulce. „David, který byl už mezi náhradníky, patří ke klíčovým hráčům Olomouce,“ podotkl Jarolím.

Trenér: Váhal jsem u Frýdka

Šurala do národního týmu vynesla oslnivá střelecká forma, protože v posledních čtyřech soutěžních zápasech dokázal za trápící se Spartu nastřílet šest branek. Oproti tomu Frýdek byl povolán den poté, co za letenský celek nastoupil poprvé po měsíční pauze.

V nominaci je zřejmě i proto, že Tomáš Hořava má zdravotní problémy. „Vypadli nám někteří hráči obzvlášť ve středu hřiště. Nebylo jednoduché to dát dohromady. Možná překvapení se může zdát Frýdek. Váhal jsem dlouho, vzešlo to na základě toho, jaká situace nastala, že v reprezentaci už je vyzkoušený a případně se dá i použít na více postech,“ uvedl Jarolím.

Poměrně překvapivě byl dodatečně povolán i slávista Zmrhal, kterému se poslední dobou herně příliš nevedlo. „V klubu moc pravidelně nenastupoval, ale ať už jsme ho pozvali kdykoliv, nás nikdy nezklamal. Je to i víceméně na základě toho, že to nějak chceme stabilizovat. Samozřejmě kdyby ten kluk nehrál delší dobu, je to jiná situace,“ dodal Jarolím.

Reprezentace dnes vpodvečer bude trénovat na Strahově a v úterý ráno odletí do Dauhá. Přípravný turnaj zahájí ve středu zápasem s Islandem a v sobotu nastoupí proti domácímu výběru.

