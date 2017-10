Jarolím před zápasem se San Marinem: Jde o to soupeře načít, věřím v lepší produktivitu

Česká fotbalová reprezentace se v Plzni chystá na své poslední vystoupení v nepovedené kvalifikaci o světový šampionát. Svěřenci Karla Jarolíma si alespoň trochu spravili chuť ve čtvrtek výhrou 2:1 v Ázerbájdžánu, zítra je na západě Čech čeká největší outsider skupiny - San Marino. Plzeň 19:00 7. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ani trenér Karel Jarolím aktuálně neví, jestli bude u národního týmu pokračovat | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Žádný rozdíl v přípravě před zápasem nevidím. Jsem zvyklý hrát zápasy rychle za sebou a člověk se musí připravit. Vůbec neřeším, proti komu hrajeme, chceme se zodpovědně připravit a pak to zvládnout na hřišti,“ říká kapitán národního týmu Marek Suchý, který je připraven nastoupit.

Trenér Karel Jarolím bude naopak postrádat kvůli kartám Josefa Hušbauera, viróza nedovolila v pátek trénovat ani brankáři Pavlenkovi. Jisté tak je, že sestava nebude stejná jako ve čtvrtek v Baku, konkrétní jména ovšem český kouč neprozradil.

„Nějakou součinnost bychom zachovat chtěli, takže možná vyměníme až čtyři hráče v poli,“ řekl podle Radiožurnálu trenér Karel Jarolím.

Na předzápasovém setkání s novináři tak dostal Karel Jarolím otázku, zda nezopakuje úspěšný tah z prvního vzájemného utkání proti San Marinu, kdy v záloze před zataženějším Bořkem Dočkalem operoval Antonín Barák.

„Ještě, že vás tu mám, teď je to všechno jednodušší,“ usmál se trenér. „Je to jedna z možností, ale v těch pozicích by se měli protáčet a dostávat se do koncovky. Někdo zas musí hlídat prostor, takže tohle je jedna z variant.“

Kadlec? Mohl by hřiště během zápasu

V nominaci k utkání nechybí ani Sparťan Václav Kadlec. V Ázerbájdžánu nenastoupil, ve Štruncových sadech v neděli by mohl dostat šanci v průběhu zápasu.

„Zatím neměl tolik možností, aby se ukázal, takže uvidíme. Nechci to celé přeházet, protože hráči neměli dost času na souhru. Ale počítám s tím, že v průběhu zápasu by tam jít mohl,“ naznačil trenér.

Na konci března si národní tým s fotbalovým trpaslíkem poradil s přehledem, o výhře 6:0 se rozhodlo už v první půli, kdy český tým nastřílel pět branek. Podobný průběh by si trenér přál i pro nedělní večer v Plzni.

„Hráče budeme nabádat, abychom utkání odehráli s chutí a bylo to podložené dobrým výsledkem. Jde o to soupeře načít co nejdřív a prosadit se v koncovce. Třeba v Ázerbájdžánu bylo situací na skórování dost, ale prosadili jsme se jen dvakrát, takže věřím, že produktivita bude úspěšnější,“ říká Jarolím.

Předzápasový trénink má #ceskarepre za sebou! Zítra v 20:45 v Plzni výkop duelu #CZESMR ! pic.twitter.com/RIPLUSQ5ul — Fotbalová repre ČR (@ceskarepre_cz) 7 October 2017

San Marino podle předpokladů tabulku skupiny C uzavírá s nulovým bodovým ziskem a skóre 2:46. Jiný výsledek než vysoká výhra českého národního mužstva by tak byl obrovskou senzací.

„Pořád je to reprezentační utkání, navíc kvalifikační. Postup už vybojovat nemůžeme, ale pořád je o co hrát, to hráči vědí moc dobře. A kdy jindy by si měli zahrát s chutí?“ myslí si trenér české fotbalové reprezentace Karel Jarolím.

Nedělní duel Česká Republika – San Marino se hraje v plzeňských Štruncových sadech ve 20 hodin a 45 minut a Radiožurnál ho odvysílá v přímém přenosu.