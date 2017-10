Jarolíma ovlivňují agenti, řekl Berbr. Jestli měl námitky, měl mi je říct, reaguje kouč reprezentace

„Byl to doslova šok. Jestliže pan Berbr měl nějaké námitky, očekával bych, že mi to řekne na výkonném výboru, kde bych na to nějakým způsobem mohl reagovat. Tohle mi nepřišlo férové,“ přiznal podle Radiožurnálu reprezentační kouč Karel Jarolím.

Rozhodnuto. Jarolím zůstává u české fotbalové reprezentace Číst článek

Trenéra národního týmu zaskočila slova místopředsedy fotbalové asociace Romana Berbra, který ke sportovní kritice přidal na tiskové konferenci i vážné podezření.

„Výkonný výbor je znepokojen informacemi o značném vlivu agentů na nominace reprezentačního týmu“ řekl Berbr, místopředseda FAČR a po odstoupení Miroslava Pelty faktický šéf českého fotbalu, po úterním jednání.

Česká reprezentace se kvalifikací mistrovství světa protrápila. Ve své skupině skončila na třetím místě, takže na světovém šampionátu bude příští rok znovu chybět.Výkonný výbor proto řešil Jarolímovu budoucnost. Podle Berbra je ale trenérova smlouva až do léta 2018 nevypověditelná.

Skoda, ze Roman Berbr takhle brutalne neudela i celkovou analyzu problemu FA CR. Melo by se vsem vcetne Karla Jarolima merit stejnym metrem! — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 10 October 2017

„Smlouva je taková, jaká je. A my jsme s tím museli pracovat. Finanční klauzule tam je, ale ta nás netrápí, ta smlouva se nedá vypovědět,“ řekl Berbr.

Jarolím se proti jeho slovům ohradil. Zdůraznil například, že smlouvu výkonný výbor ukončit může. A v následujících dnech očekává další jednání.

„Nikdy jsem nechtěl dělat v prostředí, ze kterého cítíte, že vám nevěří. A po prohlášení na tiskové konferenci nemám úplně ten pocit, že bychom dělali v prostředí, které by nám věřilo,“ zamyslel se Karel Jarolím.

Pokud Karel Jarolím u národního týmu zůstane, bude mít jasně stanovené úkoly - vyhrát příští rok na podzim českou skupinu Ligy národů a postoupit na mistrovství Evropy 2020.