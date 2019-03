Trenér Šilhavý nominoval na Anglii a Brazílii šest hráčů Slavie, mezi nimi i nováčka Krále

„Slavia hraje v Evropě a výborně reprezentuje český fotbal, tak je logické, že se tito hráči objevují v nominaci,“ řekl trenér Jaroslav Šilhavý k zastoupení fotbalistů vedoucího týmu ligy v nominaci.

Slávistů je v nominaci celkem šest, mezi nimi i Alex Král, který reprezentační sraz áčka absolvuje vůbec poprvé.

„To, že se teď dostal do základní sestavy Slavie, mu hodně pomohlo. Je to komplexní hráč, výborně mentálně nastavený, ví, co chce. Záleží na něm, ale věřím, že prosadí jak ve Slavii, tak v nároďáku,“ vysvětlil trenér reprezentace.

V nominaci je zatím jediný útočník – Patrik Schick. Kouč si ale nechává tři volná místa, která chce oznámit nejpozději na srazu na začátku příštího týdne. Všechny pozice mají obsadit ofenzivní hráči.

Otazník je i nad zdravotním stavem brankáře Tomáše Vaclíka, který odstoupil ze zápasu Evropské ligy se Slavií.

„Má bolestivé zranění, ale nepotvrdila se žádná závažná diagnóza. Na Slavii pravděpodobně nastoupí, takže věřím, že to bude dobré. Pokud ne, je připraven Ondřej Kolář,“ prohlásil k brankářům.

Česká fotbalová reprezentace vstoupí do kvalifikace o mistrovství Evropy v pátek 22. března v chrámu anglického fotbalu – stadionu ve Wembley, 26. března pak od 20 hodin a 45 minut v Edenu přivítá Brazílii.

„Sterling, Rashford a Kane jsou výjimeční hráči, takové zápasy vyžadují výjimečné výkony. Pokud je podáme, máme šanci uspět,“ soustředí se na kvalifikační zápas o ME 2020 Jaroslav Šilhavý.