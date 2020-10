‚Každé vítězství je důležité, budeme mít větší klid.‘ Šilhavý ocenil výkon debutujících stoperů

Trenér Jaroslav Šilhavý byl rád, že čeští fotbalisté zvládli vítězně přípravné utkání na Kypru a mají klid na to, aby se nachystali na důležitější nadcházející duely Ligy národů v Izraeli a ve Skotsku. Někteří méně vyzkoušení hráči ho výkonem v Larnace potěšili, ocenil například stopery Davida Hovorku s Tomášem Petráškem, kteří si odbyli reprezentační premiéru. Larnaka 22:30 7. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Jaroslav Šilhavý | Zdroj: Reuters

„Jsme rádi, že jsme vyhráli. Byť to byl přípravný zápas, každé vítězství je důležité. Dnešním vítězstvím jsme založili takovou cestu k těm dvou zápasům Ligy národů, které nás čekají. Budeme mít větší klid připravit se na další utkání,“ řekl Šilhavý v nahrávce pro média po výhře 2:1.

Jeho tým se sešel k nynějšímu srazu v pondělí v Praze a kvůli opožděným výsledkům koronavirových testů poprvé trénoval až v úterý před utkáním na Kypru. Další duel čeká reprezentaci v neděli v Izraeli, kam se z Larnaky letecky přesune v sobotu.

„Teď budeme mít možnost dva dny trénovat, podívat se na video, v klidu si to zanalyzovat. Budeme mít konečně čas na fotbal a věřím, že se to potom projeví v těch samotných dvou zápasech,“ prohlásil Šilhavý.

Proti Kypru nasadil hráče, kteří v poslední době nenastupovali v základní sestavě. Premiérový start si připsali oba stopeři. „Bylo trošku poznat, že spolu hrají prvně. Nakonec myslím, že to zvládli. David Hovorka si vedl skvěle. U Tomáše Petráška jsme věřili, že by mohl dát gól, v polské lize má produktivitu. Nakonec nedal. Myslím, že oba odehráli slušný zápas,“ řekl Šilhavý.

K premiérovému zápasu za reprezentační A-tým nastoupil i střídající obránce Aleš Matějů. „Aleš je takový nenápadný hráč. Minulou sezonu hrál pravidelně Serii A, teď hraje Serii B. Je to klidný, silný hráč, myslím, že to má otevřené. Dnes za tu dobu, co tam byl, odehrál slušný zápas,“ podotkl Šilhavý.

„Celkově tam dnes byly zajímavé výkony. Nechci hned říkat, že tenhle tady příště nebude, nebo naopak že tenhle hrál výborně. Ale určitě nám zápas přinesl spoustu informací,“ dodal.

Zbytečné drama

Všechny tři góly padly už v prvním poločase. „Z celkem jasného zápasu jsme udělali ke konci trochu drama. Soupeř prohrával o gól, byl nebezpečný z brejků. Měli jsme v zápase spoustu gólových šancí. Kdybychom je proměnili, dohráli bychom to v klidu,“ prohlásil kouč.

„Šance si musíme vyhodnotit, ale myslím, že nasazení a přístup k utkání byly velmi dobré. Kluci to odmakali celý zápas. Byť to byl přípravný zápas, každý se chtěl ukázat. Odehráli zápas v plném tempu celých 90 minut. Chyběly tomu góly a asi i větší klid. Ale asi to byla daň z té sestavy, která nebyla úplně standardní,“ dodal Šilhavý.

Reprezentace v součtu s Československem odehrála jubilejní 800. utkání. „Asi všichni jsme rádi, že jsme u toho byli, u takového jubilea. Je to obrovské číslo. Jsem rád, že jsme mohli být součástí případných oslav,“ řekl Šilhavý s úsměvem.