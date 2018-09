Umí být vůdce a u hráčů je všeobecně respektován, říká o trenéru Šilhavém Verner Lička

Před rokem a půl fanoušci Slavie děkovali Šilhavému za ligový titul. Stejným úspěchem si předtím získal i liberecké příznivce. Teď se bude na úspěchy snažit navázat v reprezentaci.

„Můj názor je, že je to dobrá volba, která odpovídá situaci. Pevně věřím, že to přinese uklidnění situace. Doufám, že to přinese i zlepšenou hru,“ hodnotí výběr nového kouče národního týmu bývalý český reprezentant, pětinásobný mistr ligy a nyní trenér Martin Hašek.

Souhlasí s ním i olympijský vítěz a teď předseda Unie českých fotbalových trenérů Verner Lička.

„Zkušeností má dost a nevzpomínám si, že by byl spojován s nějakým neúspěchem, nebo skandálem. Umí být vůdce a u hráčů je všeobecně respektován, což si myslím, že je základ úspěchu,“ věří Lička.

Šilhavý byl hlavním kandidátem od chvíle, kdy minulý týden po sérii špatných výsledků skončil Karel Jarolím. Už chybí jen oficiální potvrzení. Zcela známé naopak není složení zbytku realizačního týmu.

V této souvislosti na Strahově padala i jména bývalých reprezentantů Tomáše Galáska, Radka Černého nebo Karla Poborského. Posledně jmenovaný ovšem asistentem určitě nebude, protože nabídku odmítl. Ale ať už bude mít Šilhavý k ruce kohokoliv, čeká je podle Martina Haška těžká práce.

„Nevím, kolik toho je potřeba na to, aby to bylo výrazně lepší, nebo aby to bylo tak dobré, jako byl tento fotbalový národ zvyklý a pořád se nechce vzdát představy o síle národního týmu. Uspokojit tu představu nebude jednoduchá práce,“ myslí si Hašek.

Tisková konference, na které vedení asociace nového trenéra oficiálně představí, začne v úterý v jedenáct hodin dopoledne.