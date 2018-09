Věřím, že se nám podaří získat důvěru v náš fotbal, doufá po svém jmenování Jaroslav Šilhavý

„Jdi do toho. Máš na to,“ tlumočil nový reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý radu, kterou mu dal zkušený kouč Karel Brückner. Právě jemu dělal Šilhavý v minulosti u národního týmu asistenta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaroslava Šilhavého čeká největší výzva jeho trenérské kariéry, když se stal koučem národního týmu

„Byla to jiná doba, to nejde srovnávat. Myslím si, že spoustu věcí, které jsem se tam naučil, využiji v nové roli,“ doufá Šilhavý.

Že Šilhavého zkušenosti byly při výběru nového reprezentačního trenéra výhodou, přiznal i předseda Fotbalové asociace Martin Malík.

„Volba to byla jasná. Část kariéry, kdy byl asistentem jak Karla Brücknera, tak Petra Rady, následně klubové úspěchy. Ať už je to v Liberci, nebo ve Slavii. To byly první věci, které nás přivedly k tomu, že to je správná cesta a správný člověk,“ popisuje výběr Malík.

V nové funkci Šilhavý rozhodně nezahálí. O víkendu už byl v Německu, kde viděl v akci trojici reprezentantů Pavla Kadeřábka, Jiřího Pavlenku a Theodora Gebre Selassieho.

Jaroslav Šilhavý se stal novým trenérem fotbalové reprezentace, asistenty budou Galásek a Chytrý Číst článek

56letý trenér má necelý měsíc na přípravu před dvojutkáním Ligy národů proti Slovensku a Ukrajině a v tak krátké době chce hlavně stabilizovat kádr.

„Hráčů bylo hodně. Karel hledal. Možná i tím nám udělal službu, že ti hráči tady byli, že se předvedli. My už můžeme spoléhat na konkrétní hráče, kteří se osvědčili,“ poděkoval nenápadně Šilhavý svému předchůdci Karlovi Jarolímovi.

Na tiskové konferenci se nový reprezentační trenér neustále usmíval, ale taktické plány prozradit nechtěl. Hlavně proto, že premiéra ho čeká už 13. října v Trnavě proti Slovensku.

„Moc se na to těším. Vím, co nás čeká. Myslím si, že mám spoustu let ve fotbale za sebou. Je to pro mě velký závazek, ale věřím, že se nám podaří získat důvěru v náš fotbal,“ dodává Jaroslav Šilhavý, jedenáctý trenér v historii fotbalové reprezentace.