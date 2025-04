Sparťana Zeleného více těší góly spoluhráčů. ‚Nevím, proč to tak mám,‘ říkal po vítězné trefě proti Plzni

Třetí ligový titul za sebou fotbalisté Sparty nezískají, triumf v domácím poháru ale obhájit mohou. Přes plzeňskou Viktorii postoupili do finále díky brance Jaroslava Zeleného, který pak v dobré náladě vyprávěl o své „velkolepé“ gólové bilanci.

„Je to hezké, když se mi povede vstřelit gól. Tolik jich nedávám,“ odpovídal svým typickým flegmatickým způsobem Zelený, který za čtrnáct let v lize dal 14 gólů.

Teď v poháru rozhodl o postupu Sparty do finále. A dál popisoval, kam tuhle branku řadí. „Do své sbírky spousty gólů, jako další zásah. Mám ale radost z každého gólu a že byl takto důležitý, když nám neuznali ten druhý, tak jsem víc rád, že jsme to zvládli a postoupili dál,“ těší Zeleného.

Jaroslav Zelený si naskočil na nadýchaný centr od Qazima Laciho a Sparta vede 1:0! ⚽️ pic.twitter.com/BWM9IODMDY — MOL Cup (@MOL_Cup) April 23, 2025

Dalo by se předpokládat, že fotbalista, který si málokrát užije gólovou radost, bude každý zásah mohutně slavit. Tohle ale pro Zeleného neplatí.

„Asi mi to dělá radost tak nějak vnitřně, ale když dá gól někdo jiný, tak to ve mně vzbudí víc emocí. Nevím, proč to tak mám, třeba se to ve mně ještě někdy probudí a oslavím to taky pořádně. Uvidíme,“ dodává obránce.

Sparťanský fotbalista pomohl na začátku března gólem i k ligovému vítězství v derby nad Slavií, teď další – a postupová branka – v semifinále poháru a dalšímu rivalovi Plzni, jakoby Zelenému jaro střelecky svědčilo.

„Jsem sice Jaroslav, ale asi bych to nezveličoval,“ pousmál se Jaroslav Zelený, který si se Spartou zahraje finále poháru v Olomouci 14. května.