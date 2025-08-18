Jdeme správným směrem. Čeká nás náročné období, ale máme šanci na titul, věří brankář Sparty Vindahl
Fotbalová Chance liga má nového lídra. Do čela tabulky se dostala Sparta, která vyhrála v Liberci 2:0. A před druhou Slavií má dvoubodový náskok. Klíčový moment utkání pod Ještědem přišel ve 31. minutě, kdy rozhodčí vyloučil domácího obránce Azize Kayonda. Jak situaci viděl trenér Slovanu Radoslav Kováč? A jak zápas hodnotil sparťanský kouč Brian Priske?
„Drželi se na začátku navzájem, ale pak ho Kája zatáhl, takže červená byla zasloužená. Ale chce to, aby byl v souboji trošku chytřejší. Je to škoda, protože si myslím, že to bylo zbytečné,“ lituje Kayondova vyloučení trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč.
Sparťané už tou dobou po trefě Pavla Kadeřábka vedli a druhou branku přidali v přesilovce krátce po přestávce zásluhou Veljka Birmančeviče. V obou případech si gólovou asistenci připsal útočník Jan Kuchta.
„Už po čtvrtečním utkání v Arménii, kde nehrál, jsem Kuchtovi řekl, že od něj v dalším zápase čekám energii, emoce a pracovitost. A toho jsem se dočkal,“ přiznává sparťanský kouč Brian Priske.
Po rozpačitém úvodu sezony, kdy remizovali v Jablonci a prohráli v předkole Konferenční ligy v Aktobe, se Pražané dostali do dobré formy. Aktuálně drží sérii už sedmi soutěžních výher v řadě.
‚Jdeme správným směrem‘
„Myslím, že jdeme správným směrem. Pořád nás čeká náročné období se spoustou zápasů, ale řekl bych, že hrajeme opravdu dobře, snad v tom budeme pokračovat. Pak si myslím, že v této sezoně máme znovu šanci na titul,“ doufá gólman Sparty Peter Vindahl.
Obměny letenského týmu pod staronovým koučem Priskem si všímají i soupeři. Zatímco na jaře Liberec doma Pražany porazil, v neděli si až na jednu výjimku nevypracoval žádnou vyloženou šanci.
„Sparta se zdá lepší, rychlejší, intenzivnější. Když jsme studovali její předchozí zápasy, přišlo mi, že se zápas od zápasu zvedá, jak přichází sebevědomí s výhrami. Takže jde určitě nahoru,“ myslí si Michal Hlavatý, fotbalista Liberce, jehož tým je v ligové tabulce aktuálně sedmý a na vedoucí Spartu ztrácí šest bodů.