Je to důkaz kvality, kterou Sparta má, říká Sadílek po třetím postupu Pražanů do finále MOL Cupu v řadě

Druholigoví fotbalisté Opavy do finále MOL Cupu nepostoupili. Před vyprodaným domácím stadionem ale mohli po prohře 0:2 odcházet do šaten vcelku spokojení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy trenérů a Lukáše Sadílka po semifinále Mol Cupu mezi Opavou a Spartou

„Já jsem nadšený z opavského prostředí. Semifinále mělo atributy ligového utkání. Nemyslím sportovně, ale především tou atmosférou. Opava zase dokázala, že je sportovní, fotbalová, že patří do první ligy a dokáže vytvořit skvělé fotbalové prostředí,“ těšilo trenéra Opavy Miloslava Brožka.

Atmosféru chválili i Sparťané

Atmosféru v Opavě si pochvaloval i dánský kouč Sparty Brian Priske. Ve slezském městě hrál se Spartou vůbec poprvé.

„Byl to další těžký zápas. Tahle pohárová utkání nejsou nikdy jednoduchá, zvlášť venku, i když to byl druholigový klub. Mám respekt k tomu, kam to Opava dotáhla a taky k jejím fanouškům. Byla tu opravdu krásná atmosféra po celých 90 minut,“ zhodnotil Priske.

Sparta se po gólech Jana Kuchty a Victora Olatunjiho do finále poháru dostala potřetí za sebou. Dvakrát ale poslední zápas soutěže prohrála. Poprvé byl na vítězné straně záložník Lukáš Sadílek, tehdy ještě v dresu Slovácka.

„Je to skvělé. Musím říct, že byla skvělá atmosféra a kulisa, lidi Opavu hnali. Před takovými diváky hráči nic nevypustí, takže zápas nebyl jednoduchý. Myslím si, že to dokazuje kvalitu, jakou Sparta teď momentálně má, že je třikrát v řadě ve finále,“ doplnil Sadílek.

Na soupeře si Sparta musí počkat tři týdny. Další finalista vzejde z druhého semifinále mezi Plzni a Zlínem.

VYPRODÁNO







Řekněte si to, jak chcete. Ale máme ty nejlepší fanoušky! #OpavoPojdme #SFCACS



Petr Widenka pic.twitter.com/vMCG02nkRV — Slezský FC Opava (@sfcopava) April 4, 2024