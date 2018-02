Je to jednoznačně naše chyba, říká Vrba o překvapivé prohře Plzně s Jihlavou

Velký mráz a teploty hluboko pod nulou jako by ve Štruncových sadech dokonale zamrazily fotbalové umění suverénního lídra ligy. Naopak Vysočině vycházely její plány téměř dokonale.

„Pohlídali jsme Krmenčíka, který je nepříjemný, což o něm vědí všichni. Sbírali jsme hodně centrů ze stran, hlavně v druhém poločase, tam to lítalo hodně, ale ty balony jsme měli a naštěstí se odrážely k nám,“ vypočítává jihlavský hrdina zápasu Petr Tlustý, co všechno jeho týmu pomohlo k senzační výhře.

Suverén sezony poprvé padl. Předposlední Jihlava porazila po Slavii senzačně i Plzeň Číst článek

Západočeši litovali především špatného úvodu zápasu. O náročném programu, kvůli němuž měli svěřenci trenéra Pavla Vrby po zápase Evropské ligy s Partizanem Bělehrad na přípravu o něco měně času, plzeňský kouč mluvit nechtěl. Chyba byla podle něj jinde.

„Měli jsme tři dny, což je dostatečně dlouhá doba, abychom vstřebali to, co se dělo ve čtvrtek. To je jednoznačně naše chyba. O pohárech to vůbec nebylo, bylo to o nás a o začátku utkání, který jsme prospali,“ nehledal Vrba výmluvy.

Léčba novým koučem Martinem Svědíkem zatím Jihlavě dokonale vychází. Vysočině prý podle něj pomohlo pročištění kádru a tým se konečně může opřít o výtečnou defenzivu. Obránce Petr Tlustý přidává i další postřehy o jihlavské proměně.

„Hrajeme teď náročnější fotbal, víc se běhá, snažíme se zkracovat hru a víc presovat. Samozřejmě je to krásný, tohle nikdo nečekal, ale pořád musíme bojovat, protože bodů máme pořád málo a ještě je musíme sbírat. Každý bod je pro nás důležitý,“ snaží se být stále realistou a nepodléhat velké euforii jihlavský obránce Petr Tlustý.