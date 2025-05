Je to krádež, zlobil se po rozhodnutí VAR kouč Sparty Friis. Trpišovský odmítl hodnocení

Fotbalisté Slavie zůstávají v této sezóně Chance ligy v Edenu stoprocentní. 17. výhru v řadě před domácím publikem vybojovali v derby pražských S. Už jistý mistr porazil Spartu 2:1, když v samotném závěru rozhodl Oscar. Podle hostů ale gól platit neměl, protože záložník Slavie dostal míč do branky rukou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co o sporném okamžiku řekli oba trenéři pražských S



„Všichni jste viděli, že je to krádež. Je potřeba, aby s tím asociace něco udělala, aby se probrala. Je to největší zápas v české lize. Ale pak tam máme rozhodčí a videorozhodčí, kteří nic nevidí. Byla to jednoznačně hra rukou, je to šílené. Je to pořád dokola, ti, co jsou na místě, si nad tím umyjí ruce. Nikdo nemá odpovědnost,“ zlobil se na tiskové konferenci trenér fotbalové Sparty Lars Friis.

V 87. minutě domácí Teah poslal centr do pokutového území hostů, kde ho následně nasměroval do sítě Oscar. Hostující brankář Vindhal ale okamžitě signalizoval, že to bylo rukou.

FRIIS | „Sami víte, že je to krádež. LFA s tímhle musí něco dělat, šlo přece o jasnou ruku. Rozhodně tím nechci znevažovat zisk titulu, Slavia si jej naprosto zasloužila. Tohle je ale příšerné.“



Hlavní trenér na tiskové konferenci #acsparta



➡️ https://t.co/CVAMVIyx7o pic.twitter.com/2c3t4xHs9S — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 10, 2025

„Tak já jsem viděl hlavně balon Teaha, pak jsem byl překvapený, že je to Oscar. Jinak já jsem to viděl jenom v reálu. Vím, že se to dlouho přezkoumávalo a rozhodčí mi hlásili, že se přezkoumává napřed ofsajd, potom dosažení branky. Ani jednu tu situaci jsem neviděl. Navíc přišlo nařízení, že se k těmhle situacím nesmíme vyjadřovat. Takže to nechci nijak hodnotit,“ prohlásil trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Hlavní rozhodčí Jan Beneš rozhodující okamžik derby pražských S po utkání popsal ve vysílání Oneplay Sport. „VAR samozřejmě zkoumal, jestli nedošlo k přestupku. Zkoumal i ofsajd, ten o osm centimetrů nebyl. Následně zkoumal všechny záběry, které má k dispozici, zda opravdu nedošlo k zahrání míče rukou. Nenašel žádný průkazný záběr, že by došlo k dotyku ruky s míčem,“ vysvětlil sudí.

A tak gól Oscara platil. Protesty Sparťanů byly marné.

„Nechápu to. Je to škoda. Koukal jsem se na video. Rozhodčí asi měli ještě nějaké lepší záběry, kde to potvrdili jako regulérní gól. Ale to, co jsem viděl já, mi regulérní nepřišlo. To si myslím, že je špatně a mělo by se to vymýtit,“ říkal smutně sparťanský obránce Jaroslav Zelený.

Sparta před středečním finále poháru v Olomouci nedokázala bodovat ani ve třetím zápase ligové nadstavby. V derby pražských S prohrála na Slavii 1:2. Už jistý mistr naopak i v součtu s minulým ročníkem vyhrál už 20. domácí ligový zápas a vyrovnal tak rekord právě Sparty.