Je to ledová sprcha, říká reprezentační trenér Jarolím po debaklu od Austrálie

Kulisa, ve které byl na stadionu slyšet každý pokyn trenéra i pokřiky hráčů, jakoby postupně ukolébala i české fotbalisty. A tak si na závěr sezóny moc reprezentační náladu nezlepšují.

„Každý si to představoval jinak, já samozřejmě taky. Nechtěl jsem dostat čtyři góly po takové sezoně, kdy jsem se cítil dobře. Bohužel to je fotbal, ve fotbale dostáváte to, co si zasloužíte,“ zklamaně vyprávěl gólman francouzského Rennes Tomáš Koubek.

Individuálních chyb, hlavně od defenzivních hráčů, bylo zkrátka moc.

„To je ledová sprcha, hráči na takové úrovni by se toho měli vyvarovat,“ litoval trenér Karel Jarolím a jen smutně si povzdechl, že výraznější výkonnostní posun se zatím nekoná.

„Myslel jsem si, že se to posouvá, ale tenhle zápas mě z toho bohužel vyvedl,“ řekl Jarolím.

Národní tým se pokoušel třeba o presink na soupeře, jenže jedna věc je cvičit tohle na tréninku a druhá ukázat to účinně v zápase.

„Musíme začít od útočníků, trochu líp bránit, trochu lépe to napadání. My jsme se třeba v některých momentech snažili presovat, ale byly to momenty, které k tomu zrovna nebyly určené. Spustili presink dva tři hráči a pak se to tam úplně zbytečně otevřelo a ten zbytek to nestíhal dorazit,“ popisoval kapitán české fotbalové reprezentace Vladimír Darida.

Národní tým má teď na rakouském soustředění čas zase o něco víc potrénovat, a ukázat zlepšení ve středečním utkání s dalším účastníkem mistrovství světa - Nigérii.