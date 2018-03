Je to motivace do další práce, říká po svém prvním hattricku olomoucký fotbalista Jakub Řezníček

Jakub Řezníček vstřelil svůj první hattrick v české nejvyšší soutěži a pomohl tím Olomouci k vítězství na Dukle 3:2. Je pro něj především motivací do další práce a novinářům po zápase také řekl, že doufá, že jeho tým na páteční vítězství naváže i v dalších zápasech. Praha 21:40 30. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Řezníček v zápase proti pražské Dukle | Zdroj: ČTK

Jaké jsou pocity? Sám jste to zmínil. Několikátou sezónu hrajete nejvyšší soutěž a ten hattrick vyšel poprvé na Dukle, kde Sigma dala gól poprvé od roku 1994?

Čekal jsem na něj dlouho. Naštěstí jsem se ho konečně dočkal. Skoro ve třiceti. O té sérii jsem slyšel. Mně už se tady jednou povedlo dát dva góly.

Třeba desetkrát jsem už dal po dvou gólech a nikdy ten třetí nepadl. Až ve třiceti. Jsem za ten hattrick rád, ale jsem strašně rád, že jsme to zvládli za tři body. Vyhráli jsme venku a bodovali jsme naplno.

Dá se říct, že to byl takový ideální zápas, protože šancí bylo na obou stranách hodně a těch příležitostí k tomu bylo hodně.

Bylo to takové nahoru dolu. Naštěstí jsme to zvládli. Dostali jsme zbytečný gól ze standartky, když jsme tam byli v chaosu. Urvali jsme to ale do vítězného konce.

Který z těch dnešních gólů byl pro vás nejtěžší? Který si zapamatujete?

Ta první situace nebyla jednoduchá. Trefilo mě to do prsou a Filip Rada na mě vyběhl strašně rychle. Hodil jsem si to do strany a se štěstím to tam propadlo, protože tam ještě někdo dobíhal. Při druhé jsem byl dobře na přední tyči a nacvičený roh. Asi ta první situace byla těžká.

V závěru to ale vypadalo, že si to Sigma trochu zkomplikovala. Dukla tam hodně tlačila.

Dostali jsme zbytečný góly. Myslím si, že kdybychom je nedostali, tak že to v klidu dojedeme. Takhle to byly nervy. Zbytečně.

Na jaře se Olomouci příliš nevedlo. Jde to už nyní lépe?

My hrajeme pořád stejně, kombinujeme. Někdy to chce stejně jako dneska. Sypat do vápna a ty šance budou. Zápasy předtím jsme si toho moc nevytvořili, pak to podle toho tak dopadlo. Doufám, že se od toho odrazíme a potvrdíme to doma s Jihlavou.

Je to velké povzbuzení do dalšího průběhu jara, protože jste dal zatím jenom jeden gól v jarní části sezóny?

Je to motivace do další práce a dokazovat to pořád. Některý zápasy se nepovedou, některé jo. Taky ty výkony nebyly optimální, to neříkám, ale asi to chce víc akcí. Zápas se nám dneska povedl a doufám, že na něj navážeme.