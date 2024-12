‚Je to nepříjemné, ale musíme se s tím poprat.‘ Olomouc se vyrovnává se ztrátou útočníka Klimenta

Nejlepší střelec první fotbalové ligy má na svém kontě jedenáct gólů. Je jím olomoucký Jan Kliment, který dosud zažíval dost možná životní sezonu. Opora Olomouce se dostala i do národního týmu. Teď mu ale stopku vystavilo vážné zranění kotníku. A je možné, že jeho absence bude na dlouhé týdny, možná i měsíce. Chybět bude jak klubu, tak i reprezentaci. Olomouc 12:36 5. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kliment za Olomouc v této sezoně už pravděpodobně další góly nepřidá | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Kliment patřil celý podzim mezi klíčové hráče Olomouce. V lize odehrál dvanáct zápasů a dal jedenáct gólů. Jeho důležitost nejenom pro Sigmu potvrdil i hlavní trenér Hanáků Tomáš Janotka.

Poslechněte si, jak se Sigma Olomouc vyrovnává se zraněním klíčového útočníka Jana Klimenta

„Je to problém, protože jde o nejlepšího střelce celé soutěže. Je to hráč, který se dostal do reprezentační formy, dokázal být rozdílový, takže je to ztráta nejen pro Sigmu, ale i pro reprezentaci,“ přiznal trenér Olomouce.

Teď ale kvůli poraněnému kotníku bude Kliment Olomouci hodně dlouho chybět. A to musí tým vyřešit. „Kliment je vynikající útočník, pomáhal nám góly. Ale musíme se smířit s tím, co se stalo, a najít někoho jiného, kdo bude dávat góly,“ řekl ke ztrátě klíčového útočníka záložník Sigmy Jiří Spáčil.

Olomouc musí odbojovat zbývající zápasy bez Klimenta a vzít jeho absenci jako realitu. Co bude dál, se uvidí. „Je to pro nás výrazná komplikace, protože to byl nejen díky číslům nejlepší hráč podzimu. Musíme se s tím poprat. Bohužel je to strašně nepříjemné, mrzí nás to, strašně nás to zasáhlo, ale teď už to musíme řešit konstruktivně,“ zhodnotil hlavní trenér olomouckých fotbalistů Janotka.

