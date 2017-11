Je to pro nás výzva konečně FCSB porazit, říkají fotbalisté Plzně před utkáním Evropské ligy

Pohoda a úsměvy. Na tvářích fotbalistů plzeňské Viktorie byste vůbec nepoznali, že se blíží jejich noční můra, rumunský FCSB. Přitom tenhle soupeř nasázel Západočechům v posledních třech vzájemných zápasech devět branek. Rumuni si také jako první zajistili postup ze základní skupiny Evropské ligy. V plzeňských Štruncových sadech tak v uvozovkách nemají dnes večer o co hrát. Pro Viktoriány menší, možná dost podstatná výhoda. Plzeň 14:50 23. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Viktorie Plzeň při tréninku | Zdroj: ČTK

Vtípek obránce Davida Limberského na předzápasovém setkání jakoby dokresloval psychické rozpoložení, ve kterém se Západočeši před duelem s Bukureští nachází. Humor ho přitom neopouštěl, ani když došlo na devět branek, které Západočeši od bývalé Steauay ve třech duelech inkasovali.

„Tak já osobně jsem byl jenom u pěti obdržených branek, takže si myslím, že mám lepší bilanci než ostatní spoluhráči. Samozřejmě i to je horší bilance, což značí tři branky na zápas a to je hodně. Věřím, že obrana bude lepší a že neinkasujeme,“ říká pro Radiožurnál Limberský.

Důkazem toho, že FCSB má momentálně jiné priority než utkání s Viktorií, je fakt, že do Štruncových sadů vůbec nedorazili třeba Momčilovič, Pintili nebo jeden z úspěšných střelců proti Plzní Teišeira.

Jenže ani Západočeši nebudou kompletní. Kvůli zranění nenastoupí ani Zeman, ani Krmenčík. I přesto to měl trenér Pavel Vrba s přípravou na Bukurešť o něco snazší.

„Možná to už bereme jako český mančaft, protože jsme se s nimi setkali tolikrát, co s některými týmy v české lize. Známe dostatečně jejich kádr, známe dostatečně jejich kvalitu. O to je to možná snazší, ale samozřejmě je to krátká doba, je to pro nás výzva konečně FCSB porazit,“ uvědomuje si Vrba.

Zda Západočeši konečně na čtvrtý pokus porazí FCSB Bukurešť, zda budou moci už dnes večer slavit postup do jarních bojů v Evropské lize, můžete sledovat i díky přímému přenosu Radiožurnálu, který začne v 19 hodin.